Oficial: El ex central del Betis Sidnei Rechel decide volver a casa

Se desvinculó del Betis en los últimos días del pasado mercado estival, dejando una ficha libre para su compatriota Willian José, pero Sidnei Rechel no encontró un destino que le gustara para comenzar la temporada actual. En Europa tuvo algunas ofertas, sobre todo de Turquía, aunque no fructificaron, por lo que la idea del zaguero era la de retomar su carrera en 2022. A sus 32 años, puede aportar todavía mucho (experiencia, calidad en la salida de balón, anticipación), aunque llevaba tiempo deshojando la margarita para tomar la mejor decisión posible. Desde Brasil son varios los clubes que porfiaban para repatriarle, especialmente ahora que su pase no costaba nada, aunque el alto caché del ex deportivista echó para atrás a algunos. Por eso, pero también por su convicción de que todavía tiene nivel para seguir por estos lares, el central prefería prolongar su permanencia en Europa, adonde llegó en 2008 para vestir las elásticas de Benfica, Besiktas y Espanyol, antes de visitar La Coruña y Heliópolis.

Desde tierras otomanas, como se ha dicho, llevan tiempo tratando de que inicie una segunda aventura en la SüperLig, aunque Sidnei, tentado por el poderío económico de aquel país, se lo pensó mejor. El Trabzonspor, que busca recambios para Vitor Hugo y Edgar Ié, había pensado en el otrora bético, al igual que en el todavía verdiblanco Cristian Tello, mientras que el Vasco da Gama lo pretendía, Sonaron Niza y Saint-Étienne en la Ligue 1, pero ambos parecen haberse decantado por otras opciones, seguramente más económicas. El Internacional de Porto Alegre, donde se formó, estuvo tentándolo mucho tiempo, aunque se decidió por el ex sevillista Mercado.

Sea como fuere, Sidnei se ejercitó por su cuenta para estar preparado y dar el salto cuando encontrase la vía más adecuada. Ha tenido llamadas de Primera y varias de históricos de Segunda división, pero sólo tanteos que no se materializaron, si bien no terminó de decantarse por un equipo en el que recuperar sensaciones y volver a demostrar la calidad que atesora en sus botas. Finalmente, ha vuelto a Brasil, en concreto al Cruzeiro, un histórico en apuros que afrontará de nuevo la 'operación retorno', después de dos años sin poder ascender desde la Série B (este último, acabó en 14ª posición).

Pero los 'mineiros' han apostado fuerte para la curso de 2022, que arrancará el próximo 9 de abril para finalizar el 5 de noviembre. Así, han reforzado su zaga no sólo con Sidnei, que firma por un año, sino también con otro veterano de garantías, el lateral derecho ex internacional Maicon. Además, llegan Pottker, Stenio Zanetti, Pará... Un proyecto, dicen en tierras suramericanas, para volver a la elite. El tiempo dirá, aunque, al menos, en lo que respecta al de Alegrete, ya está en casa para afrontar la recta final de su carrera en Belo Horizonte.