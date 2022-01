El Betis no quiere a Castillejo, pero hay otro extremo que sí se plantearía fichar

Se trata, como mínimo, de la tercera ventana en la que se relaciona desde Italia al Real Betis con Samu Castillejo, a disgusto en Milán casi desde que aterrizara en 2018 a cambio de más de 21 millones de euros. El malagueño no ha cuajado como 'rossonero', hasta el punto de estar siempre en la rampa de salida, aunque nunca se concretó ninguna cesión. Con año y medio de contrato por delante, Paolo Maldini espera recuperar algo de lo invertido en su día, pero es consciente de que la única fórmula factible será la del préstamo con opción de compra. La Sampdoria es el último club interesado, si bien el extremo prioriza el retorno a LaLiga para tratar de relanzar su carrera.

No será en Heliópolis, donde, como ya se explicó en ESTADIO hace ahora siete meses, su nombre nunca estuvo sobre la mesa. Con todo, los medios transalpinos siguen colocando a los verdiblancos como posibles receptores de una operación que tiene mucho más visos de concretarse en dirección a Mestalla y el RCDE Stadium. Así, Bordalás perderá a Wass, que se marcha al Atlético de Madrid, y prefiere a Guedes en punta, como a Hugo Duro, amén de a Carlos Soler por dentro, por lo que agradecería un atacante que haga daño por fuera. En cuanto al Espanyol, Vicente Moreno está utilizando escorados a Puado, Nico Melamed y Melendo, que funcionan mejor en otras demarcaciones más centradas, pues Embarba está de capa caída y Wu Lei no cuenta.

Castillejo afronta las dos últimas ventanas en las que podría dejar réditos para la escuadra lombarda. Que su futuro no esté en el Betis no quiere decir que Antonio Cordón y Manuel Pellegrini dejen de buscar futbolistas rápidos, desequilibrantes y verticales que, partiendo desde un costado, puedan hacer daño a los rivales. A corto plazo se antoja imposible, ya que no existen fichas profesionales libres (sólo se ha ido Rober, que usaba, como Miranda y Rodri, una del filial) y no hay perspectiva de que se produzcan más salidas. Muchas miradas señalan a los infrautilizados Camarasa, Paul, Joel y Lainez, o incluso a un Tello con un rol claramente secundario, pero deberían producirse fugas en masa para que se liberara una masa salarial (sólo se puede reutilizar el 25%) suficiente para acometer fichajes.

El 'Ingeniero' es reacio a dejar marchar a nadie ante la perspectiva de no reforzarse, pues el Betis continúa en tres competiciones y puede haber sanciones, plaga de lesiones o brotes de covid que obliguen a tirar de la segunda o tercera unidad en determinados partidos. Otra cosa será en verano, cuando puede que el chileno ya no ponga tantas pegas a las cesiones del marfileño y el mexicano, al tiempo que el resto de los mencionados acabará contrato. Entonces, necesitará efectivos por fuera en la medular, un contexto en el que cuadra el nombre que apunta 'Calciomercato.com': Sofiane Boufal. Titular con la selección marroquí, que el próximo domingo (16:00, hora española) se jugará el pase a las semifinales de la Copa de África frente a Egipto, el parisino tiene contrato hasta 2024 con el Angers, por lo que no sería fácil ni barato reclutarlo. A priori, claro.

Máximo regateador de LaLiga, por delante hasta de Messi, el curso que militó en el Celta (18/19), ha visto su carrera relanzarse en la Ligue 1. Lleva cinco goles y cuatro asistencias en 18 partidos con el club donde se formó y en el que cumple la segunda temporada desde su retorno. Boufal, de 28 años, protagonizó una operación rentabilísima para el Lille, que pagó tres millones por su pase para revenderlo al Southampton año y medio después por seis veces más. El franco-marroquí no se adaptó nunca del todo a la Premier, por lo que decidió volver a casa. Aterrizó libre, por lo que, de forzar un poco, no tendría que costar demasiado tampoco que le dejaran cambiar de aires a un precio razonable.