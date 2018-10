Garrido y su paso por el Betis: "A partir de ahí perdí opciones de entrenar en España"

El ex técnico del Betis Juan Carlos Garrido disfruta ahora de su trabajo en los banquillos del Raja de Casablanca en Marruecos. El valenciano no guarda un buen recuerdo de su paso por Heliópolis y eso que apenas estuvo diez partidos al frente del equipo, desde el 3 de diciembre de 2013 al 19 de enero de 2014. El que fuera preparador verdiblanco cree que su paso por el Betis le perjudicó en su carrera profesional. "El Betis se encontraba en una situación muy complicada y yo me atreví a coger el equipo en aquel momento. Fue un mal momento y me perjudicó mucho porque a partir de ahí he perdido muchas opciones de entrenar en España", ha asegurado en una entrevista a Radio Marca.

Sobre su homólogo hoy en día en el Betis, Quique Setién, el valenciano se ha deshecho en elogios. "Hay que felicitarle porque ha conseguido crear un estilo de juego, que la plantilla crea en él... Lo está haciendo muy bien. Además, Joaquín esta viviendo su tercera juventud y están creando muy buen equipo", ha considerado.

En otro orden de cosas, Garrido también ha valorado la implantación del VAR en LaLiga: "Estoy viendo cosas muy positivas del videoarbitraje, hace el fútbol mucho más justo. Por su puesto que puede tener aspectos a mejorar, pero si me preguntas si estoy a favor o en contra, me posiciono claramente a favor".

Por último, el técnico alabó la figura de Messi: "Para mi es el mejor jugador que he visto jugar en mi vida. He tenido la suerte de ver a Maradona, Schuster, Laudrup, Romario, Zidane... pero Messi ha roto todos los límites por la cantidad de años que lleva jugando al máximo nivel".