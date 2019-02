Nani: "Quiero conseguir grandes cosas con Orlando City".

El extremo Luís Carlos Almeida da Cunha, más conocido como Nani, flamante refuerzo del Orlando City, afirmó este martes que conseguir "grandes cosas" es su máximo desafío en la MLS.

"Lo que Orlando me ofrece es lo que siempre he buscado como profesional: competir, ganar, y lograr títulos", afirmó el portugués de origen caboverdiano en su presentación oficial. El exjugador del Manchester United admitió que antes de fichar por el Orlando City tuvo ofertas de otros equipos estadounidenses. "En los últimos dos años hubo intentos de traerme a la MLS, pero no era el momento adecuado", comentó el jugador de 32 años.

Con pocos días de diferencia el Sporting portugués, perdió a otro jugador de ataque. Además de Nani, el ariete colombiano Fredy Montero volvió a las filas de los Whitecaps de Vancouver. "Hablé con Fredy Montero antes de tomar la decisión de venir a Orlando", reconoció Nani. "Él está muy feliz de que yo haya decidido venir. Ya nos enfrentaremos. Somos grandes amigos. Nuestras familias también son muy cercanas. Tenemos que encontrar el momento para vernos", añadió.

Dijo confiar en que hará parte de un equipo fuerte para disputar el título. "Estoy seguro que entre todos vamos a formar un equipo fuerte que puede competir, ganar y luchar por estar arriba", puntualizó el exjugador del Valencia, quien con la selección de Portugal conquistó la Eurocopa de 2016.