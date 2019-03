Rafa Navarro: "Ojalá pueda volver al Betis en un futuro"

Han pasado pocos meses desde que Rafa Navarro rescindió contrato con el Real Betis y firmó tres temporadas por el Deportivo Alavés. En la actualidad, el exbético se encuentra cedido en el FC Sochaux-Montbéliard, conjunto que milita en la Ligue 2 francesa. Rafa Navarro ha hablado para ESTADIO Deportivo y ha dejado claro cómo está siendo su experiencia en la segunda categoría del fútbol francés, qué piensa del juego del Real Betis, de Setién y de su futuro.



El Betis no ha desaparecido de la vida de Rafa Navarro. El canterano sigue la actualidad de los verdiblancos y asegura que ve todos los encuentros del equipo: " No me pierdo ningún partido del Betis. Además, hablo mucho con Francis, Loren, Junior y otros compañeros. Por lo tanto, sé cómo está el club desde fuera y desde dentro".



Al hablar de Quique Setién, Rafa Navarro respeta la opinión de la afición, pero defiende el buen hacer del técnico verdiblanco esta temporada: " La afición opina cualquier cosa y en el fútbol priman los resultados. Yo no debo entrar en las críticas que se le hacen. Es un fútbol alegre y a cualquier futbolista le gustaría jugar así. Habrá gente que comparta sus ideas y otras personas que no. A mí me gusta su sistema". Al preguntarle por una posible vuelta al Betis, Rafa Navarro reconoce que no tendría ningún problema en volver aunque que lo ve difícil, pero que " ojalá pueda regresar en un futuro".



En cuanto a su aventura en Francia, el sevillano no comenzó con buen pie debido a las lesiones. Pero Rafa Navarro no se rindió y con el paso de las jornadas se ganó un puesto en el once hasta convertirse en titular indiscutible en el Sochaux: "Mi experiencia en la Ligue 2 francesa empezó regular porque tuve una lesión en pretemporada y recaí en los meses posteriores. Por lo tanto, no tuve continuidad debido a este problema. Ahora estoy muy contento jugando todos los partidos. El entrenador confía en mí y me va todo muy bien".



El FC Sochaux-Montbéliard ocupa el antepenúltimo puesto de La Ligue 2 francesa, con 26 puntos y a tres puntos de la salvación que la marca el Nancy. La pasada jornada, el lateral anotó un penalti a falta de diez minutos para el final del partido ante el Metz. Con este tanto, el equipo francés empató el encuentro y consiguió un punto en el tramo final. Rafa Navarro asegura que él no suele tirar penaltis, pero fue el entrenador el que le preguntó por su confianza para tirarlo: "No estoy acostumbrado a tirar penaltis, pero antes de comenzar el partido el entrenador me preguntó si tenía confianza para tirar un penalti si nos lo pitaban. Le dije que sí y así lo hice. No es normal que un defensa tire los penaltis, pero salió bien y conseguí el tanto para empatar el encuentro".

Rafa Navarro describe al fútbol francés como más físico y desvela que habló con Gustavo Poyet antes de ir a Francia, técnico con el que coincidió en su etapa en el Betis: "El fútbol de aquí es diferente al fútbol español. Este es más físico, más de balones y de duelos. Antes de venir a Francia hablé con Gustavo Poyet porque él estaba entrenado al Girondins de Burdeos. Él me aconsejó que me viniese a Francia y me dijo también que me iba a sorprender el físico de los jugadores de aquí. El fútbol francés es más físico y menos técnico". Aunque el exbético confiesa que le gusta más el fútbol español: "No me ha costado adaptarme al fútbol francés. Si tuviera que elegir, me quedaría con el fútbol español, me gusta más".



La relación de colaboración ente el grupo Baskonia-Alavés y el FC Sochaux-Montbéliard llegó a su fin el pasado diciembre después de varios meses de relación. Ahora que ya no tienen el acuerdo, será necesario concretar cuál va a ser el futuro de los jugadores que militan esta temporada en el club galo. Rafa Navarro espera volver a LaLiga y jugar en Mendizorroza: "No sé nada de mi futuro. Firmé con el Alavés, pero la intención era venir a Francia para jugar minutos, ya que en el Betis no jugué casi nada. Ahora espero volver el próximo año y jugar en LaLiga. Me veo volviendo a España y jugando en el Alavés".



El grupo Baskonia-Alavés ha firmado ahora un nuevo acuerdo con el Kagoshima United de Japón, aunque para el exbético la liga nipona no es su prioridad en este momento de su carrera: " Ahora mismo, a corto plazo, no me veo jugando en Japón. Sin embargo, si me plantean ir a Japón no lo descartaría. Echo mucho de menos a España y me gustaría estar cerca de mi familia".