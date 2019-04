Dugarry ve ya a Rami para "Estados Unidos, Catar o China"

Tras una primera buena en el Olympique de Marsella, adonde llegó procedente del Sevilla FC, Adil Rami (33) está teniendo unos últimos meses complicados en una Ligue 1 en la que ha participado esta campaña únicamente en 14 partidos. Con un año más de contrato por delante, hay quien ya le invita a marcharse a una liga menor, donde no tenga mucha exigencia.

Es el caso de Christophe Dugarry, internacional galo que pasase por el FC Barcelona en el 97. "Rami es un chico con mucho corazón y buena actitud. Es campeón del mundo, jugó en el Valencia, el Sevilla o el Milan. Tuvo una carrera magnífica, pero es hora de que se haga las preguntas correctas. Entiendo que tuvo un bajón tras la Copa del Mundo, como me ocurrió a mí. Ha firmado por el Marsella y tuvo una buena pasada temporada, pero no puedes permitirte estar al 50%. Si sigue, debe de dar el 1000%", ha indicado el otrora delantero en RMC.

Y Dugarry, finalmente, le desliza un duro consejo: "Sería una pena para él que terminara en un 'nudo de corbata': si me apetece, si no voy a dar el máximo... me voy. En Estados Unidos, en Catar, en China... Donde sea, pero me voy adonde no haya presión".