Villarreal y Emery arrancan su competición preferida

Vila-real (Castellón)/Estambul, 21 oct (EFE).- El Villarreal CF y su nuevo entrenador Unai Emery arrancan este jueves ilusionados la competición de la Liga Europa, un torneo en el que ambos han conseguidos sus mejores resultados a nivel europeo y en el que el club ha depositado muchas esperanzas de poder pelear por el que seria el primer título de la entidad castellonense.



Ante el Sivasspor turco, el Villarreal afronta en la Cerámica su undécima participación en la Liga Europa en donde ha conseguido hasta en tres ocasiones alcanzar las semifinales, aunque nunca pudieron lograr el pase a la gran final. Valencia, Oporto y Liverpool lo impidieron. Más fortuna tuvo Emery, que en su etapa como entrenador del Sevilla conquistó la Liga Europa en tres ocasiones y fue finalista con el Arsenal.



El Villarreal se medirá en esta primera jornada de la fase de grupos a un novato como el Sivasspor con las bajas de Alberto Moreno, Gerard Moreno, Pervis Estupiñán y Dani Parejo, todos ellos lesionados y sin opciones de jugar en las próximas semanas.



Respecto al posible once, parece que la idea del técnico, Unai Emery, es la de llevar a cabo varias rotaciones y cambios respecto al once habitual. Jugadores como Sergio Asenjo, Raúl Albiol, Moi Gómez o Paco Alcácer, que son de los más utilizados por el técnico podrían tener descaso, mientras que Gero Rulli, Funes Mori, Rubén Peña, Carlos Bacca, Take Kubo tienen muchas opciones en el equipo titular.



El Sivasspor, que juega por primera vez un partido de la fase de Grupos de la Liga de Europa, se presenta ante la cita con el Villarreal este jueves debilitado por la falta de tres jugadores que padecen diversas lesiones.



El defensa Aaron Appindangoye y el centrocampista Erdogan Yesilyurt están ambos lesionados, mientras que el extremo chadiano Casimir Ninca está indispuesto.



Aún así, el director del club, Mecnun Otyakmaz, se mostró confiado ante la cita si bien también "increíblemente excitado".



"Creo que regresaremos con algún punto; jugaremos con un adversario muy fuerte, pero nuestro entrenador también tendrá alguna sorpresa preparada", dijo Otyakmaz a la prensa turca.



El técnico turco, Riza Çalimbay, aseguró que ha contado con información del centrocampista francés de origen marroquí Fayçal Fajr, que la temporada pasada militó en el Getafe y conoce bien la liga española.



"Fayçal Fajr conoce al Villarreal. Actuamos de acuerdo con la información que me dio. Es un equipo realmente fuerte, somos conscientes de ello", afirmó Çalimbay.



La plantilla del equipo rojiblanco está formada por veteranos futbolistas turcos y jugadores extranjeros, sobre todo africanos, muchos de ellos con experiencia en Francia.



Además de Fajr, que ha jugado en España con Elche, Deportivo y Getafe , también está en la plantilla Arouna Koné, un delantero que jugó en el Sevilla y el Levante hace algunos años.



El club, actualmente en séptimo lugar en la Superliga turca, disfruta de una moral alta al haberse impuesto el sábado pasado al Kayserispor con un 1-3, jugando en plaza ajena. En su plantilla figura el delantero español Jorge Félix, que ha llegado esta temporada como nuevo refuerzo, y el también conocidos de Laliga Arouna Koné.



- Alineaciones probables:



Villarreal CF: Rulli, Peña, Funes Mori, Pau Torres, Pedraza; Iborra, Trigueros, Coquelin; Chukwueze, Kubo y Bacca



Sivasspor: Mamadou Samassa; Marcelo Augusto Ferreira Teixeira, Caner Osmanpasa, Samba Camara; Ziya Erdal, Isaac Cofie, Hakan Arslan; Faycal Fajr, Yasin Öztekin; Max Gradel, Mustapha Yatabare.



Árbitro: Pawel Raczowski (POL).



Estadio: La Cerámica



Horario: 21.00 CET (19.00 GMT).