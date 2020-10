La decadencia de Chicharito se acentúa en Los Angeles

Aún se recuerda en Sevilla aquel "Imaginemos cosas chingonas" que dijo Chicharito Hernández en su presentación como jugador nervionense. El mexicano llegaba del West Ham, donde había hecho goles, como también los hizo en el Bayer, el Manchester United o en las pocas oportunidades que tuvo en el Real Madrid. Pero en el Sevilla FC no cuajó, Lopetegui siempre prefirió lo que le podía ofrecer De Jong y se marchó a los cuatro meses tras 15 partidos disputados y después de haber anotado un gol en Liga y dos en la Europa League como nervionense.

El sevillismo sólo lo pudo 'disfrutar' durante 795 minutos entre todas las competiciones y casi se conocieron más sus videos virales que sus actuaciones sobre el césped. Se marchó a Estados Unidos, donde pretendía recuperar su estatus de estrella que no había logrado imponer en la capital hispalense.

Y de hecho así fue... sobre el papel. Porque sobre el césped aún siguen esperándolo. El jugador anotó un gol en su debut con Los Angeles Galaxy y ahí se quedó. Después de un partido aún perteneciente a la pasada campaña y de nueve en la presente, no sólo no ha mejorado ese tanto inicial sino que su equipo, un habitual en la lucha por los títulos y que en los últimos años ha tenido a figuras como Beckham, Ibrahimovic, Robbie Keane, Steven Gerrard o Landon Donovan, sólo ha ganado un partido con él sobre el campo, el que se jugó la pasada semana. Y sí venció en los cuatro que él no pudo estar por lesión.

Los aficionados angelinos estallaban hace algunas semanas contra él en las redes sociales, en las que algunos usuarios lo llamaron 'inflado', 'mentira' y hasta 'basura'. El internacional mexicano firmó por tres años, más un año opcional, su actual club pagó al Sevilla casi 8 millones por el traspaso y tiene un sueldo de 6 millones de euros que aún no ha podido justificar.

La papeleta que tenía era díficil: hacer olvidar a un Zlatan Ibrahimovic que sumó 53 goles en 58 partidos (15 asistencias) con los LA Galaxy. Tal vez nadie esperaba que llegara a la altura de 'crack' sueco, pero tampoco que ofreciera tan bajo rendimiento.