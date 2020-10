Con el desafío en el aire

Madrid, 25 oct (EFE).- El gran desafío de la fase de grupos de la Liga de Campeones está a expensas del resultado de las pruebas por coronavirus de Cristiano Ronaldo, en cuarentena desde que dio positivo días atrás, y que puede frustrar el esperado cara a cara con Leo Messi.Los duelos entre el portugués y el argentino han hecho época en el fútbol actual. Cada vez que han coincidido sobre el terreno de juego el mundo se ha detenido. La marcha de Cristiano del fútbol español aparcó uno de los grandes alicientes del deporte. La puja por ser el mejor. Balones de oro a puñados. Cifras y récords. La hegemonía, el dominio, la aspiración.El emparejamiento entre el Juventus y el Barcelona abrillantó el cartel la Champions. Al menos en la fase de grupos. Recuperó el pulso de dos animales competitivos que pujan por conservar el poder, la estancia en la cima a pesar del peso de la edad y del empuje de nuevos valores.La pandemia que lo ha cambiado todo puede frustrar el reencuentro entre Messi y Cristiano Ronaldo, la cita que alienta especialmente la segunda jornada de la competición.Dos años y cinco meses después, el argentino y el portugués pueden reencontrarse en un campo de fútbol. Desde aquél partido, un clásico de LaLiga, el 6 de mayo del 2018, cuando el luso apuraba sus días como jugador blanco. Terminó con empate a dos. Cada uno marcó un tanto para su equipo.Fue el trigésimo quinto y, hasta ahora, último cara a cara entre ambos, con un saldo favorable al azulgrana, que ganó dieciséis de ellos y empató nueve. No se han visto después, desde que Cristiano marchó a Italia. Ni en Europa ni con la selección.El Juventus Stadium de Turín puede ser el escenario del reencuentro. El Barcelona acude al recinto del campeón italiano el miércoles después de que ambos equipos, favoritos del Grupo G, solventaran sin contratiempos sus primeros compromisos.El Barcelona, derrotado en el clásico del fútbol español, goleó al Ferencvaros. El Juventus ganó en Ucrania contra el Dinamo Kiev. Sin Cristiano.El desenlace de la primera fecha invadió de trascendencia el compromiso del Real Madrid. El cuadro de Zinedine Zidane, que perdió inesperadamente en su campo contra el Shakhtar, inicialmente el cuadro más asequible del Grupo B, visita Alemania con la necesidad de sumar los tres puntos ante el Borussia Monchengladbach para recuperar la normalidad en el torneo y conservar sus aspiraciones.El cuadro blanco acude a Alemania reactivado por el triunfo en el clásico español, donde recuperó una buena versión.El conjunto germano obtuvo la victoria en Milán, ante el Inter, que salvó un punto en el tiempo añadido. El representante transalpino juega en el campo del Shakhtar, afianzado después de su golpe en el Alfredo Di Stéfano.El Atlético Madrid, pasada la pesadilla de Múnich, de donde salió goleado, inicia su camino particular. Resignado a la sombra del campeón mira hacia el otro hueco de la clasificación. Recibe en el Wanda al Salzburgo, que no pudo con el Lokomotiv Moscú.El representante ruso que sumó un punto en Austria, pone a prueba al Bayern Múnich en uno de los encuentros que abre la segunda fecha de la competición.Los buenos síntomas mostrados en Stamford Bridge ante el Chelsea han alentado al Sevilla, que debuta como local en la Liga de Campeones con la visita del Rennes. El campeón de la Liga Europa aspira al primer lugar del cuarteto por el que también mira el plantel inglés, de visita Rusia para enfrentarse al Krasnodar.El París Saint Germain dio un paso en falso en su puesta de largo en la presente Champions. Derrotado en el Parque de los Príncipes contra el Manchester United acude a Turquía, al campo del debutante Estambul Basaksehir, urgido de puntos.El Manchester recibe al Leipzig, que ya lidera el Grupo H después de batir en Alemania al representante otomano.El Liverpool ganó en Ámsterdam y recibe al Midtjylland danés, un nuevo en el torneo que fue sonrojado por el Atalanta. El equipo de Jürgen Klopp aspira a acentuar un dominio que puede compartir con el conjunto transalpino si suma otros tres puntos en la visita del Ajax, que empieza a tener limitado el margen de error.El Machester City del español Pep Guardiola fue otro de los que dejó claras sus intenciones. Cumplió contra el Oporto y visita al Olympique Marsella, que decepcionó en su partido contra el Olympiacos.El cuadro luso, por su parte, debe recuperar el pulso en el torneo con un buen papel contra el campeón heleno.No dio buenas sensaciones el Borussia Dortmund, superado por el Lazio en Roma. El equipo alemán recibe al Zenit San Petersburgo en un duelo entre derrotados.En Bélgica, el Club Brujas, especialmente afectado por la pandemia, recibe al Lazio italiano.



Santiago Aparicio