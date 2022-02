¡Escándalo en Inglaterra! El video de Kurt Zouma donde maltrata a sus gatos puede costarle caro.

El central francés del West Ham Kurt Zouma ha protagonizado un lamentable episodio de violencia animal y podría costarle muy caro. El futbolista galo, que sonó el verano pasado como posible refuerzo del Sevilla FC, fue grabado mientras golpeaba y pateaba a sus gatos en su propia casa. Para colmo, dicho suceso fue grabado delante de su propio hijo y la persona que lo filmaba entre risas.



El vídeo se ha filtrado a The Sun y el diario británico lo ha publicado provocando un escándalo no ha tardado en llegar a la redes sociales, donde muchos piden que el West Ham tome las medidas oportunas. En el vídeo, Zouma lanza unos de los gatos y luego lo patea en la cocina, para terminar dándole un golpe en la cabeza.





A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat.



It's absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j