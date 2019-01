González Fuertes en el Athletic-Sevilla, Hernández Hernández en el Betis-Madrid

El colegiado extremeño Jesús Gil Manzano ha sido designado para dirigir el Barcelona-Eibar, mientras que el canario Alejandro Hernández Hernández lo hará en el Real Betis-Real Madrid, en una decimonovena jornada de LaLiga Santander que se jugará del 11 al 14 del presente enero.

Asimismo, el navarro Eduardo Prieto Iglesias en el Atlético Madrid-Levante, mientras que asturiano Pablo González Fuertes estará en el Athletic Club Bilbao-Sevilla.

En LaLiga 1/2/3, que ese fin de semana vivirá la vigésima primera jornada, el canario Juan Luis Pulido Santana pitará el duelo andaluz Cádiz-Granada.

- LaLiga Santander (19ª jornada)

. Viernes, 11 de enero

R. Vallecano-Celta Javier Alberola R. (C. Castilla-La Mancha)

. Sábado, 12 de enero

Leganés-Huesca Mario Melero López (C. Andaluz)

Valencia-R. Valladolid Ignacio Iglesias Villanueva (C. Galicia)

Girona-Alavés José María Sánchez Mtnez. (C. Murcia)

Villarreal-Getafe Xavier Estrada Fernández (C. Cataluña)

. Domingo, 13 de enero

At. Madrid-Levante Eduardo Prieto Iglesias (C. Navarro)

Athletic Club-Sevilla Pablo González Fuertes (C. Asturias)

Barcelona-Eibar Jesús Gil Manzano (C. Extremeño)

R. Betis-Real Madrid Alejandro Hernández Hdez. (C. Las Palmas)

. Lunes, 14 de enero

R. Sociedad-Espanyol Carlos Del Cerro Grande (C. Madrid)

- LaLiga 1/2/3 (21ª jornada)

. Viernes, 11 de enero

Cádiz-Granada Juan Luis Pulido Santana (C. Las Palmas)

. Sábado, 12 de enero

Albacete-Sporting Gijón Luis Mario Milla Alvendiz (C. Andaluz)

Las Palmas-Osasuna Óliver de la Fuente R. (C. Castilla-León)

Reus-Numancia Daniel Ocón Arráiz (C. La Roja)

Oviedo-Tenerife Isidro Díaz de Mera (C. Cast.-La Mancha)

Mallorca-Deportivo C. Saúl Ais Reig (C. Valenciana)

. Domingo, 13 de enero

Córdoba-Rayo Vallecano Dámaso Arcediano M. (C. Cast.-La Mancha)

Alcorcón-Almería Aitor Gorostegui Fdez. O. (C País Vasco)

Lugo-Extremadura Jorge Figueroa Vázquez (C. Andaluz)

R. Zaragoza-Málaga Valentín Pizarro G. (C. Madrid)

Elche-Nástic Tarragona Javier Iglesias Villanueva (C. Galicia)