Las pérdidas a las que se enfrentan los clubes si se cancela LaLiga

Ayer, finalmente, se hizo oficial. La liga echa el cierre, al menos de momento, las dos próximas jornadas debido al COVID-19 que asola nuestro país. En principio LaLiga esperaba jugar al menos este fin de semana a puerta cerrada, pero el positivo por coronavirus de Trey Thompkins, jugador del Real Madrid de baloncesto, y la posterior cuarentena de todas las categorías del equipo blanco obligó a la LFP a tomar una decisión definitiva para estos quince días.



En principio la medida afectará solo a las dos próximas jornadas, pero viendo como el virus ha evolucionado en tierras italianas, todo parece indicar que la prohibición se extenderá aún más en el tiempo. El mismo Luis Rubiales, presidente de la Real Federación de Fútbol, afirmó que el próximo 25 de marzo es la fecha elegida para reevaluar la situación y ver si las medidas se extienden en el tiempo.



Ante esta situación no queda claro si el campeonato de liga puede terminar y, de verse obligado a finalizar, qué se haría con el campeón, las posiciones europeas o los descensos, así como ascensos de categorías inferiores. Lo que sí parece claro son las pérdidas a las que se enfrentan las categorías profesionales de nuestro fútbol, Primera y Segunda división, pues El Partidazo de la Cadena Cope ha mostrado un documento de LaLiga en relación a las pérdidas económicas que podrían suponer la finalización del campeonato sin disputar las 11 jornadas restantes.





?? Documento @COPE



?? @Laliga estima que las pérdidas serían 678,4 millones de euros si se suspende la competición hasta final de temporada



?? 41,4 M de euros por venta en taquillas



?? 88 M de euros por abonos



?? 549 M de euros por impacto en la televisión pic.twitter.com/bQDmcpJibh — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 12, 2020

?? Noticia @partidazocope



?? Informa @isaacfouto



? @LaLiga garantiza que el campeonato terminará aunque sea a puerta cerrada



?? Han diseñado un plan para recuperar las jornadas aunque hubiera @EURO2020



?? Han hablado con @UEFA para no coincidir en fechas #PartidazoCOPE pic.twitter.com/yx8dvTUop4 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 12, 2020

?? Informa Juan Antonio Alcalá



? La @RFEF baraja un escenario, el rojo, en el que @LaLiga por agravamiento del coronavirus no pueda terminar



?? La Federación tiene como prioridad la salud de todos y no está tan segura de que los campeonatos vayan a terminar#PartidazoCOPE pic.twitter.com/s9nAYr1uVs — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 12, 2020

El estamento dirigido porestima que las pérdidas por terminar los campeonatos a fecha de hoy llegarían hasta losen- y-. De esta forma, los equipos más afectados de nuestra competición serían, quienes se enfrentarían cada uno a pérdidas de hasta. Los futbolistas, por su parte, también se verían afectados yen la presente campaña.Sin embargo, desde las oficinas de la liga son positivos en cuanto al avance de la enfermedad, llegando a afirmar que el campeonato finalizaría, aunque fuera a puerta cerrada, e incluso hablan de un plan de actuación incluso si la próximallegara a disputarse este verano y las fechas disponibles fueran más limitadas.Quienes no se muestras en esta línea tan positiva es la. Desde el máximo organismo del fútbol español han previsto todos los escenarios, incluyendo el más grave donde el campeonato no podría finalizar de ninguna de las maneras. Desde el estamento dirigido portienen como prioridad la salud de aficionados y jugadores, y por ello el pensamiento sobre la vuelta del campeonato esta temporada no está nada claro.