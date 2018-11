Carlos Fernández: "Si me conformo me equivocaría, sería estancarme"

Carlos Fernández, jugador del Sevilla FC cedido en el Deportivo de la Coruña, ha regresado de la concentración de la selección española sub21 y ha recogido el premio 'Jugador Estrella Galicia' del mes de octubre. Los jugadores a elegir son propuestos por los medios que siguen la actualidad del club, y las votaciones la realizan los aficionados mediante redes sociales.

El delantero, que ya también fue elegido el mejor jugador de LaLiga 123 el pasado mes de octubre, lleva 6 goles y una asistencia en los 859 minutos que ha disputado en la competición doméstica, asentándose en el once de Natxo González y ayudándole para volver a la 'Rojita'.

Además, ha repasado la actualidad cuando le han entregado el distintivo, del que ha afirmado es bueno, pero aún le queda por mejorar. "Si me conformo me equivocaría, sería estancarme. Es bonito porque es un reconocimiento al trabajo, pero no me distrae, no me quita la mente del Dépor y de mejorar".

Respecto al empate contra el Almería, Fernández ha querido tranquilizar a los aficionados: "Hay que intentar conseguir los tres puntos, aunque a nosotros también nos importa la manera, queremos tener un estilo. Pero dentro de las circunstancias la idea común tiene que ser sumar. Si no se puede de tres, de uno. Fuera de casa no estamos teniendo el mismo nivel, pero hay muchas circunstancias, un rival que juega ante su gente€ Por un partido malo no hay que hacer saltar las alarmas ni dramatizar".

Su vuelta a la sub21 también ha sido un tema central. "Estoy contento por volver a un grupo de máximo nivel. Los entrenamientos y los partidos me han servido para ver el nivel que tiene mi generación. Es un premio y lo máximo a lo que puede aspirar un futbolista. La única pega ha sido tener que perderme un partido con mi club, pero ahora ya pienso en el sábado".