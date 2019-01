Reyes: "Si no me sintiese futbolista, no estaría aquí"

José Antonio Reyes ha sido presentado en la tarde de este miércoles como nuevo jugador del Extremadura UD, cuya camiseta defenderá hasta final de temporada.



"Estoy muy feliz. En Córdoba me ocurrió lo mismo, todo el mundo me llamó loco. Salvar a ese equipo fue un orgullo para mí y vengo igual al Extremadura", comenzó diciendo el utrerano, quien explicó cómo le fue en China: "Lo peor ha sido estar lejos de la familia. En una cultura muy distinta, a la que es difícil adaptarse".



Obviamente, antes de firmar habló con Diego Capel: "Él me habla muy bien de Almendralejo y del club. Me puso las cosas más fáciles a la hora de decidirme. Es un placer volver a coincidir con Diego en el vestuario".



Reyes quiere dar "lo mejor" de sí en su nuevo equipo. "Experiencia, ayuda al equipo y ayuda en el campo. Me encuentro bien físicamente, llevo un mes y medio sin competir, pero he estado entrenando en solitario", terminó el ex del Sevilla, quien no podrá debutar aún este fin de semana. A priori, lo hará la próxima, ante el Sporting.





Reyes ya sabe lo que es pisar el Francisco de la Hera pic.twitter.com/szVdCqyDys — EXTREMADURA UD (@EXT_UD) 23 de enero de 2019