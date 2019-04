Federer, Manu, Trout, Martino y Messi, protagonistas de los 31 días de marzo

Bogotá, 1 abr (EFE).- Roger Federer agrandó su leyenda a los 37 años al ganar por cuarta vez el Abierto de Miami en el último día de marzo, mes en que los Spurs colgaron el número 20 que por 16 temporadas lució Emanuel Ginóbili y Mike Trout, el mejor pelotero de esta época, quedó a una firma de tener el contrato más millonario.



Como 'Manu' Ginóbili, otros argentinos tuvieron un rol destacado en el tercer mes del año. Gerardo Martino debutó en el banquillo de México con dos palizas por 3-1 a Chile y 4-2 sobre Paraguay; Lionel Messi regresó sin brillo a la Albiceleste y luego hizo fuertes declaraciones; y Diego Maradona volvió a la carga con sus críticas.



Estos fueron los ocho hechos más significativos en el deporte americano durante el tercer mes de 2019:



.1. M1000 (6-1 y 6-4) = 101/37



La fórmula de arriba descifra la última alteración en el ADN del suizo Roger Federer en el tenis: en Miami alzó este 31 de marzo un nuevo Masters 1000 en su carrera, algo que no ocurría desde octubre de 2017 cuando superó a Rafael Nadal en la final de Shanghái.



John Isner, el gigante estadounidense de 2,08 metros, fue la víctima del número cuatro del mundo al caer sin mucha oposición en 63 minutos de juego por 6-1 y 6-4.



Este resultado le garantizó el título 101 de su brillante carrera al de Basilea, que el 8 de agosto cumplirá 38 años.



En el cuadro femenino se escenificó un cambio generacional con la victoria de la australiana Ashleigh Barty, de 22 años.



.2. LA CAMISETA DEL 'SEÑOR DE LOS ANILLOS' YA ES LEYENDA



Siete meses y un día después de su retirada del baloncesto, el AT&T Center, casa de los Spurs de San Antonio, se convirtió en un palco de homenajes, recuerdos, emociones y llanto mientras la franquicia texana retiraba para siempre aquel 28 de marzo la camiseta número 20 que el argentino Emanuel David Ginóbili lució durante más de 1.000 partidos.



En 16 temporadas en la NBA el de Bahía Blanca conquistó cuatro anillos en 2003, 2005, 2007 y 2014.



Manu destacó en San Antonio como máximo anotador de triples (1.495). Protagonizó la mayor cantidad de robos (1.392), fue el cuarto anotador (14.043 puntos), el quinto con mayor cantidad de rebotes (3.697), el cuarto en asistencias (4.001), el quinto con más minutos jugados (26.859), el tercero con partidos jugados (1.057) y el cuarto con mayor cantidad de libres anotados (3.380).



.3. MIKE TROUT, EL REY MIDAS DE LAS GRANDES LIGAS



El 19 de marzo el mundillo de las Grandes Ligas amaneció estremecido con la noticia de que jardinero Mike Trout pondrá su firma en un contrato que renueva por 12 años su vínculo con Los Angelinos de Los Ángeles a razón de 430 millones de dólares, es decir 36 millones por temporada.



Con su nuevo acuerdo, el Novato del Año en 2012 y Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2014 y 2016, hoy con 27 años, superará por 70 millones de dólares el que por 13 años firmó recientemente Bryce Harper con los Filis de Filadelfia.



Con la osada decisión adoptada por Los Angelinos, queda allanado el camino para que el 'Slugger' finalice su carrera en la franquicia con la que debutó con 19 años en las Grandes Ligas en 2011 y a la que llegó tras ser elegido con el número 25 en el draft.



.4. EXFUTBOLISTA ES PEDIDO EN EXTRADICIÓN POR NARCOTRÁFICO



El mismo 19 de marzo el exfutbolista de la Real Sociedad John Viáfara, quien llegó a formar parte de la selección de Colombia y fue campeón con Once Caldas de la Copa Libertadores en 2004, fue detenido en la ciudad de Cali por narcotráfico, delito por el que ha pedido su extradición la justicia de Estados Unidos.



Según la Fiscalía, Viáfara, de 40 años, formaría parte de una red de narcotraficantes que enviaba cocaína a Estados Unidos.



La noticia se produjo un año, 7 meses y 10 días después de que el Departamento del Tesoro estadounidense vinculara con el narcotráfico al exdefensor y excapitán de la selección mexicana Rafael Márquez.



.5. EN FOGUEO DE SELECCIONES GERARDO MARTINO SACA LA MEJOR NOTA



Brasil, anfitrión de la Copa América que comienza el 14 de junio, dejó una pálida imagen en marzo al tropezar con Panamá (1-1) y tener que emplearse a fondo para remontar a República Checa (1-3). Estados Unidos, sede desde el 15 de junio de la Copa Oro, desató con su triunfo por 1-0 una depresión en Ecuador y con el empate 1-1 ahondó la crisis del entrenador Reinaldo Rueda en Chile.



Argentina se ilusionó con la vuelta de Lionel Messi, inocuo frente a Venezuela, en cuya historia no había un triunfo por 3-1. Messi faltó a la cita en Tánger por una alegada pubalgia y los de Lionel Scaloni no jugaron para echar cohetes, pero en los 82 minutos encontraron un gol para derrotar a Marruecos en un partido bronco.



En el debut de Eduardo Berizzo como seleccionador, Paraguay cayó por 1-0 ante Perú y fue atropellado 4-2 por México, la sensación en estas dos fechas de partidos de preparación, pues con Martino en el banquillo el estreno arrojó un 3-1 demoledor sobre la Roja chilena.



Salvo el 'Tata' Martino, ningún otro entrenador debutante sacó 6 puntos de 6 posibles. El portugués Carlos Queiroz trajo viento fresco con el 0-1 de Colombia sobre Japón, aunque el sol desapareció con la derrota por 2-1 ante Corea del Sur.



Y Perú, que presume de haber dado estabilidad y continuidad a Ricardo Gareca, terminó atropellado por 0-2 el 26 de marzo por una selección de El Salvador en formación.



.6. ILIC ANUNCIA NUEVA ERA PARA EL DEPORTE PANAMERICANO



Las futuras ediciones de los Juegos Panamericanos deben crecer en los ámbitos del mercadeo, la incorporación de nuevas disciplinas y el interés de deportistas y público, anunció el 26 de marzo desde Costa Rica el presidente de Panam Sports, el chileno Neven Ilic.



"Durante muchos años no se investigó en el área de mercadeo y sin apoyo de patrocinadores y empresas es más difícil crecer. Tenemos que ver cómo definimos el producto, qué tipo de empresas quieren estar cerca, cómo potenciamos los Juegos Panamericanos para que sean más interesantes", declaró en una entrevista con Efe en San José.



Admitió que hay ciertos eventos o grupos de deportistas a los que la organización debe dar prioridad, incluir deportes que en la actualidad son atractivos para los jóvenes y además insertarse en el mundo de las nuevas tecnologías para modernizar la institución.



Durante la reunión del comité ejecutivo de Panam Sports fue proclamada la ciudad colombiana de Cali como sede en 2021 de los Juegos Panamericanos Júnior, que reunirán al menos 30 disciplinas.



Su objetivo es dar un impulso a jóvenes entre los 18 y 22 años que muchas veces no son tomados en cuenta o carecen de apoyo.



.7. MESSI TOMA LA PALABRA



"Se hizo costumbre decir cosas de mí, inventan... Me dan cuando no estoy. Sé que se está hablando mucho, como se hizo costumbre últimamente. No me sorprende nada. Muchas mentiras y cosas inventadas. Me da bronca porque la gente cree en lo que se dice".



Las palabras son de Lionel Messi, quien el 29 de marzo aceptó hablar con la Radio 94.7 Club Octubre.



Mejor leer sus declaraciones sin interpretaciones: "La realidad es que vengo con una pubalgia de antes del parón de diciembre y vengo entrenando poco, no jugando todos los partidos".



"Yo quiero ganar algo con la selección. Voy a jugar todas las cosas importantes. Mucha gente me decía que no volviera, familia, amigos... mi hijo me preguntó ¿Por qué te matan en Argentina?".



"Me calienta mucho la locura que dicen que mi papá maneja la Selección, dicen que tiene poder para hacer cosas en la AFA. La familia es la que sufre. Tengo amigos, hermanos que sufren por las mentiras que dicen. Cualquiera dice cualquier cosa. La gente compra eso. Después yo soy el hijo de puta".



.8. Y LA FRASE DEL MES ES DE... ¡DIEGO MARADONA!



"No veo películas de terror", dijo el 23 de marzo el excapitán y exeleccionador de Argentina al ser interrogado en México por el partido amistoso que la selección de su país perdió por 3-1 a manos de Venezuela un día antes en Madrid.



Hernán Bahos Ruiz