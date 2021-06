Luca Zidane: "No hay palabras para describir este momento"

Madrid, 20 jun (EFE).- Luca Zidane, portero francés del Rayo Vallecano, declaró que "no hay palabras para describir el momento" vivido por el ascenso a Primera tras ganar al Girona en Montilivi.



El Rayo Vallecano remontó el resultado adverso de la ida en Vallecas (1-2) y ganó en Montilivi (0-2), tras jugar más de media hora con un jugador menos, para lograr el ascenso a Primera.



"No hay palabras para describir este momento. Subir a Primera es muy bonito y lo hemos conseguido porque no hemos bajado los brazos, así que estamos muy contentos todos", dijo Zidane, en declaraciones a Movistar Plus.



Tras estar casi todo el campeonato regular en el banquillo como suplente de Stole Dimitrievski, la convocatoria del portero macedonio para jugar la Eurocopa le abrió las puertas de la titularidad.



"Sabíamos que estábamos en una situación muy difícil pero el Rayo ha conseguido muchas remontadas", confesó Zidane, que quiso "dedicar el ascenso a toda la familia, que siempre ha estado detrás" suya.