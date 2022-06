Pedri, Gavi, Pablo Torre... la apuesta por el ADN que no surge en la cantera del Barcelona

El equipo catalán se hace con uno de los mayores talentos españoles en una operación que puede alcanzar los 20 millones de euros

El FC Barcelona sigue trabajando en este mercado de fichajes con el objetivo de conformar un equipo lo suficientemente competitivo de cara a la próxima temporada con el objetivo de pelear de nuevo por los grandes títulos, LaLiga y UEFA Champions League, por los que en la anterior temporada ni siquiera fue aspirante. Muchos nombres de gran nivel son los que se asocian al conjunto culé, el cual, a pesar de las dificultades económicas que tiene, no descuida el futuro cerrando hoy mismo el fichaje de Pablo Torre, uno de los centrocampistas más prometedores el fútbol de España.



Pablo Torre, de sólo 19 años de edad, ha firmado ya toda la documentación que lo convierte en nuevo jugador del FC Barcelona. El cántabro llega del Real Racing Club de Santander a cambio de unos 5 millones de euros fijos más una cantidad de variables que podrían alcanzar los 20 'kilos'. El futbolista se compromete hasta el verano de 2026 y tendrá una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.



De inicio, Pablo Torre tiene ficha del segundo equipo del FC Barcelona, pero se espera que haga la pretemporada con el primer equipo, momento en el que Xavi Hernández, entrenador azulgrana, decidirá si está preparado o no para tener minutos en una escuadra tan exigente como es el FC Barcelona, la cual está sedienta y necesitada de tener y ganar títulos ya.





Pablo Torre ha firmado el contrato con el Barça hasta 2026. Cláusula de 100 millones de euros.



Tiene ficha del B pero hará la pretemporada con el primer equipo y luego decidirán.



?@RadioMARCA? ?@radiomarcabcn? pic.twitter.com/fHEjpdskvU — Alejandro Segura (@Alejandro_sj) June 15, 2022

Gavi, Pedri, Pablo Torre... la apuesta por el ADN Barça que no brota en La Masía del FC Barcelona

es uno de los futbolistas más talentosos de la nueva generación del balompié nacional. El deha sido vital para el regreso dela Segunda división, aportandopara el equipo de, un histórico que comienza a reverdecer viejos laurales. Su rendimiento, progresión y potencial no pasaron desapercibidos para unque no ha dudado en apostar por él. Aprovechando, de paso, que el jugador está representado por, el cual también lleva los asuntos laborales de, para solucionar cualquier problema que hubiera en la negociación, puescontaba con el interés de otros grandes clubes deLa apuesta porse asemeja a otras que viene realizando elen los últimos años, dado que no terminan de llegar desde su cantera, desde, futbolistas del perfil que le han hecho tener muchos éxitos en el pasado como fueraLos casos más claros son los de, quien ya apuntaba a gran futbolista en los escalafones inferiores de, y el de, el cual fue firmado por eldesde lacuando ya estaba consolidado como una de las grandes estrellas de, aunque fuera en la