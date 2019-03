Resumen de los equipos sevillanos en Tercera División en la Jornada 33

Ceuta 3-0 Écija: Los astigitanos se topan con un rival muy eficaz.

El Écija, que mantuvo el tipo hasta el primer gol de Prieto, cayó en su visita al Ceuta, que, en la segunda parte, sentenció el partido con un penalti transformado por Willy y un remate de cabeza de Camps. En el 24', Prieto, al aprovechar un centro desde la diestra de Dani Guerrero, adelantó a los caballas. Tras el asueto, el Écija intentó reaccionar sin éxito, pues una mano de Castilla terminó en el penalti que anotó Willy para poner el 2-0. Ya en el tramo final, Camps cerró la goleada al rematar en el corazón del área un servicio de Chakir.

Ceuta: Iván (1), Jalid (2), Víctor (1), Prieto (1) (Jony 63') (1), David Castro (1), Willy (1) (Camps 70') (1), Dani Guerrero (2), Ismael (1), Williams (1) (Borja 55') (1), Polaco (1) y Chakir (2).

Écija: Fernando (1), Chuli (1) (Bubu 61') (1), Castilla (1), Davilu (1), Iván (1), Pastor (1), Coke (1), Carlos Fraile (1) (Miki 46') (1), Lopes (1) (Yepes 71') (1), Chanfreut (1) y Chivo (1).

Árbitro: Durán García, malagueño. Sin amarillas.

Goles: 1-0 (24') Prieto; 2-0 (49') Willy, penalti; 3-0 (79') Camps.

Incidencias: Unos 400 espectadores vieron el partido en el Alfonso Murube de Ceuta.

Cádiz B 1-0 Sevilla C: Por la mínima, pero se impone el favoritismo.

Un solitario tanto de Javi Moreno, que transformó un penalti cometido sobre él mismo en el ecuador del primer tiempo, dio el triunfo al primer filial cadista ante el Sevilla C, que respondió a balón parado en el primer tiempo al acoso amarillo, pero que controló el juego en la reanudación, aunque no pudo superar la defensa de un Cádiz B firme para salir del pozo y respirar.

Cádiz B: Cristian Arco (1), Iván Robles (2), Braganza (1), Moi (2), Cubero (1) (Paul 85') (s.c.), Sergio (1), Javi Moreno (2), Javi Duarte (2), Seth (1), Chapela (2) (Franco 76') (1) y Peter (2) (Leomar 65') (1).

Sevilla C: Jona (1), Núñez (1), Candela (1), Carmona (2), Mario Espinar (1), David Rodríguez (1) (Luis Vacas 69') (1), Pliego (1) (Mamadou 78') (1), José Espinar (1) (Álvaro Fernández 52') (1), Diego Vargas (1), David García (1) y Simo (1).

Árbitro: Muñoz González (cordobés). Amonestó a los locales Peter, Cristian Arco, Javi Moreno y Franco a, y a los visitantes Simo, José Espinar y Carmona.

Gol: 1-0 (25') Javi Moreno, de penalti.

Incidencias: Buena entrada ayer en la Ciudad Deportiva El Rosal de Puerto Real (Cádiz).

Xerez CD 1-2 Utrera: El líder sigue caminando firme.

El Utrera se aprovechó de la situación del Xerez CD para llevarse tres puntos en un partido en el que el líder fue eficaz en sus contadas llegadas a puerta, pero en el que no brilló en lo que a juego se refiere. El equipo jerezano se adelantó muy pronto y, aunque se mantuvo firme en las labores defensivas buena parte del envite, pagó muy caro los errores atrás.

El Xerez CD comenzó dando la campanada muy pronto. En una de las primeras aproximaciones locales al portal contrario, Álex Ortiz derribó al azulino Amin dentro del área. Sergio Narváez fue el encargado de transformar la pena máxima para poner a los suyos por delante del líder. A partir de ese momento el conjunto jerezano defendió muy bien la mínima renta, contra un Utrera al que le costó generar juego de peligro y aproximarse a la portería rival.

Tras el paso por los vestuarios, el Utrera salió con un aire muy diferente. Así, en la segunda carrera del conjunto blanquirrojo, tras disparo de Plusco, Pablo Haro devolvió las tablas al marcador al acertar a rematar un rechace de un centro procedente de la banda derecha. A pesar del tanto, el Utrera apenas imprimió profundidad en su juego, pero fue letal para aprovechar los errores del Xerez CD. En una de las pocas internadas visitantes, Plusco mandó el cuero al corazón del área, donde Titi, en el 71', cabeceó al fondo de la red para poner el 1-2 ante la inacción del portero azulino. Al poco de llegar al desenlace, Yeray tuvo en su poder devolver el empate, pero su testarazo lo sacó Ayala para conservar el triunfo utrerano.

Xerez CD: Lutzardo (1), Alberto (2), Ezequiel (3), Dani Jurado (2), Raúl Fernández (1), Isra (1) (Parra 32') (2), Yeray (3), David Narváez (2) (Juanma Aguilar 55') (2), Amin (3), Sergio Narváez (3) y Piñero (2) (Chata 78') (1).

Utrera: Ayala (2), Sergio Ortiz (2), Toni (2), Marrufo (2), Pablo Haro (3), Álex del Río (2), Javi Medina (2) (Juanjo 91') (s.c.), Álex Ortiz (1), Kiki (3) (Titi 60') (3), Plusco (3) y David Segura (1) (Sergio Navarro 58') (2).

Árbitro: Gallegos Jiménez, malagueño. Expulsó por doble amarilla al xerecista Parra (92'). Amonestó a los locales David Narváez, Amin y Alberto; así como a los visitantes Plusco y Sergio Ortiz.

Goles: 1-0 (8') Sergio Narváez, de penalti; 1-1 (47') Pablo Haro; 1-2 (71') Titi.

Incidencias: Unos 500 espectadores vieron el partido en La Granja de Jerez de la Frontera.

Los Barrios 4-2 Gerena: Desperdicia un valioso botín y cae con claridad.

A pesar de que se marchó al descanso con una ventaja de dos goles, el Gerena cayó con cierta claridad en su encuentro ante Los Barrios. Teté, al enganchar de volea un balón suelto en el borde del área tras córner, adelantó a los rojinegros pasado el cuarto de hora. Justo antes del descanso, fue Jesús Vega quien doblaba la ventaja minera al batir en el mano a mano a David Zamora. En el segundo acto, la superioridad de Los Barrios, que disfrutó de más ocasiones, dio sus frutos y el cuadro local logró una merecida remontada.

Los Barrios: David Zamora (1); Antonio Manzano (2), Álex Vázquez (2), Gustavo (2), Dani Hedrera (1); Juanma (2), Álex Guti (2) (Paco Borrego 92') (s.c.), Mario Pérez (2), Nacho Goma (2) (Biri 84') (s.c.); Javi Forján (3) y Alan (3) (Miki 96') (s.c.).

Gerena: Marco (3); Manolete (0), Juanma (0) (Migue 82') (s.c.), Cristian Toro (0), Tore (1); Mario Oreca (0), Barrios (0) (José 59') (1), Relaño (0) (Gordo 73') (s.c.), Jesús Vega (1); Teté (1) y Ernesto (1).

Árbitro: Alcoba Montes, granadino. Expulsó por roja directa al minero Cristian Toro (86'). Amonestó a los locales Dani Hedrera, Nacho Goma, Juanma, Mario Pérez y Álex Guti; así como a los visitantes Tore, Marco y Ernesto.

Goles: 0-1 (16') Teté; 0-2 (43') Jesús Vega; 1-2 (47') Alan; 2-2 (50') Álex Guti; 3-2 (66') Alan; 4-2 (97') Javi Forján.

Incidencias: 400 espectadores en el San Rafael.

Coria 0-1 Xerez Dvo.FC: Nuevo golpe en el epílogo.

Un gol de penalti en el 87' frustró un gran partido del Coria ante el Xerez Deportivo FC. El cuadro ribereño le plantó cara y le jugó de tú a tú a un equipo que lucha por los puestos de 'play off'.

El choque comenzó con una doble ocasión en el minuto siete para los hombres de Zúñiga. Primero, Keita Junior veía cómo el cancerbero visitante le ganaba en el mano a mano. Posteriormente, llegó muy atento al rechace David Feito, pero su fuerte disparo no vio puerta. La réplica jerezana la protagonizaría Antonio Bello, que cedía para la internada de Juan Gómez en el área. El disparo del exjugador del Coria fue salvado por Isco. Sin más ocasiones reseñables y con mucho respeto entre ambos equipos, concluyó la primera parte.

Tras el asueto, el Xerez Deportivo FC gozó de una doble acción que Marcelo, con todo a su favor, no logró materializar. Se crecía el conjunto de García Tébar, que merodeaba insistentemente el área de Isco. Tras

avisos de Juanito, para los locales, y Casares, para los visitantes, el encuentro entraba en su recta final con el Coria manteniendo a raya a su rival hasta que en el 87' llegó la jugada clave del envite. Javi Casares driblaba a su par y era derribado. El colegiado no lo dudó y decretó la pena máxima. Bello no desperdició la ocasión para darle los tres puntos a los suyos.



Coria: Isco (2), Pedro Jiménez (2), David Feito (2), Rojas (2), Jony (2), Jojo (2), Dani Romero (1), (Pavón 83') (2 ) Chapi (1), Gonzalo (1) (Pedro Chacón 70') (2), Keita Junior (2) y Espada (1) (Juanito 61') (2).

Xerez Deportivo FC: Juan Flere (2), Marcelo (2), Adri (2), Joaqui (2), Jorge Herrero (2) (Heredia 43') (2), Bello (3), Javi Casares (3), Antonio Jesús (2) (Rodri 79') (2), Lafarge (2), Juan Gómez (2) y Adri Gallardo (2) (Tamayo 71') (2).

Árbitro: Suárez Juan, onubense. Amonestó a los locales David Feito, Jony, Rojas, Isco y Keita; así como a los visitantes Casares y Antonio Jesús.

Gol: 0-1 (87') Antonio Bello, de penalti.

Incidencias: Unos 800 espectadores, 200 xerecistas, vieron el partido en el Guadalquivir.

Puente Genil 3-2 Lebrijana: Castigado por el balón parado.

Quinta semana consecutiva sin ganar de la Lebrijana que cayó en Puente Genil. Los de Joaquín Hidalgo se fueron a vestuarios 2-0 y, a pesar de la reacción del segundo tiempo, no lograron remontar.

Tras unos minutos de tanteo sería Ismael para los locales quien gozaría de la primera ocasión. A renglón seguido, pudo marcar también la Lebrijana con un derechazo cruzado de Ranchero que se marchó desviado. Fue un partido muy atractivo, donde el balón parado condenó a los sevillanos. En el 25', el Puente Genil se adelantó gracias a un tanto de Maero que empujó un barullo en el área visitante tras una falta lateral. A partir del gol, la Lebrijana trató de llevar la iniciativa, aunque no acababa de terminar las jugadas. Antes del descanso iba a llegar el 2-0. De nuevo Maero, tras aprovechar un gran pase de Ismael pondría tierra de por medio.

Al inicio de la segunda parte, la Lebrijana tuvo sus mejores minutos, encerrando al Puente Genil hasta lograr el 2-1, que anotó Carrillo, al empujar un rechace de Cristian. Cuando peor lo estaba pasando el equipo de Puentenueva llegó la jugada clave. En un balón largo para Maero, Iván Ares salió tarde y derribó al delantero fuera del área. El árbitro solo mostró amarilla pero en esa jugada el Puente Genil se iba a poner 3-1 en una acción de estrategia que culminó Salva Vegas de tacón. Aun así, el conjunto de Hidalgo no se rindió y recortó distancias en el tramo final con un gol de Juan Benítez, de tiro cruzado, pero los pontanenses se agazaparon bien y lograron cerrar esta importante victoria.

Puente Genil: Cristian (3) (Álvaro Vela 65') (1) Adri (2), José Carlos (2), Edu Chía (1), Alejo (1), Maero (3) (Ito 60') (1), Ismael (3), Salva Vegas (3), Pato (1), Isco (2) y Nacho (1) (Yona 81') (s.c.).

Lebrijana: Iván Ares (0), Sánchez (1) (Panadero 65') (2), Raúl Cabrera (0) (José Carlos 46') (2), Juande (2), Jose Mari (1), Sosa (2), Lúa (0), Copero (1) (Alain 81') (s.c.), Carrillo (2), Juan Benítez (2) y Ranchero (3).

Árbitro: Sevillano Marín, gaditano. Amonestó a los locales Adri, Pato, Alejo, Nacho; y a los visitantes Juande, Sosa, Lúa, José Carlos e Iván Ares.

Goles: 1-0 (24') Maero; 2-0 (45') Maero; 2-1 (51') Carrillo; 3-1 (59') Salva Vegas; 3-2 (84') Juan Benítez.

Incidencias: Unas 700 personas vieron el partido en el Manuel Polinario de Puente Genil.

Betis Deportivo 5-1 Cabecense: Continúa soñando en su oasis el filial.

La solvencia en la Ciudad Deportiva Luis del Sol (16 puntos de los últimos 18 posibles) contrasta con la debilidad foránea de un Betis Deportivo que ha caído en tres de sus cuatro desplazamientos más recientes, irregularidad que lastra las aspiraciones verdiblancas de 'play off'. Con todo, los de José Juan siguen cimentando su ilusión bajo el abrigo de su gente, ayer tarde a costa de un vecino, el Cabecense, que se hunde un poco más en la clasificación y que no consigue enlazar dos buenos resultados que le permitan soñar con el milagro de la salvación.

Sólo la falta de efectividad en el primer tiempo privó al filial de un resultado más tranquilo o, al menos, de una goleada temprana, pues el equipo rojinegro sufría para contener los ataques combinados de unos heliopolitanos disparados por los costados y haciendo daño con diagonales constantes de Nané o Robert. Raúl García, artífice del holgado triunfo junto al extremeño, debió inaugurar el marcador de tacón, pero Javi Salas abortó la acción sobre la línea. Antes, el 'pichichi' bético no pudo en el mano a mano con Josemi, rebotando el lanzamiento en el larguero y chocando luego el propio Robert con un defensor, por lo que el tanto posterior de Abreu era anulado por esa falta previa. Edgar, a la media vuelta, hizo lo más difícil para perdonar a bocajarro, lo que no haría en el 20' Robert, recogiendo un rechace del portero visitante a tiro de Nané. El '11' verdiblanco regaló el segundo a Raúl, que no repitió por poco por dos veces (una, anulada de nuevo por Roldán Gómez) antes del intermedio.

Nada más regresar de vestuarios, entre Edgar y Pepelu desvían a la red un centro-chut de Bucarat para poner el inesperado 2-1 para un 'Cense' que se la jugó adelantando sus líneas y con dos cambios ofensivos. Las contras locales eran mortales de necesidad, aprovechando una Robert para anotar la teórica sentencia, que no fue tal por los continuos desajustes de la escuadra de José Juan.

Dani Rebollo detuvo al cuarto de hora el penalti sobre Morad lanzado por Juan Guerra, que habría supuesto el 3-2. En el intercambio de golpes, no hubo color. Perdonó Rodri, no así Trápaga, que hizo la pared con un Raúl decisivo ya en el alargue.

Betis Deportivo: Dani Rebollo (2), Altamirano (1) (Trápaga 82') (2), Julio Alonso (2), Edgar (1), Diego González (1), Paul (1), Nané (2) (Irizo 58') (2), Abreu (1) (Meléndez 77') (1), Raúl García (3), Rodrigo (2) y Robert (3).

Cabecense: Josemi (1), Francis (1), Bucarat (2), Javi Salas (2), Galán (1), Schuster (1), Morad (2) (Moha 68') (1), Iliass (1), Roberto (1) (Juan Guerra 46') (1), Burrita (1) (Pepelu 46') (2) y Juanan (1).

Árbitro: Roldán Gómez (gaditano). Amarillas a los locales Julio Alonso, Diego González, Edgar, Paul, Abreu, Robert y José Juan Romero (entrenador), así como a los visitantes Schuster, Bucarat, Pepelu y Juan Guerra.

Goles: 1-0 (20') Robert; 2-0 (27') Raúl García; 2-1 (47') Edgar, en propia meta; 3-1 (59') Robert; 4-1 (84') Trápaga; 5-1 (92') Raúl García.

Incidencias: 600 espectadores se dieron cita en el campo A de la Ciudad Deportiva Luis del Sol.