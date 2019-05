Resumen de la jornada en Tercera división

Gerena 1-3 Lebrijana: El triunfo, para el que más quiso

La Lebrijana selló la permanencia al remontar frente al Gerena, ya salvado, en un partido en el que los albicelestes demostraron más determinación en su juego e intensidad. Gracias a una presión que ahogó la salida de pelota minera, el cuadro de Joaquín Hidalgo fue superior desde el inicio, aunque hasta el segundo acto, cuando Ranchero se convirtió en un incordio para la zaga minera, el dominio no se plasmó en goles. Antes, Raúl Vega, en el primer disparo a puerta local, adelantó momentáneamente a los suyos.

Después de unos primeros compases igualados, la Lebrijana comenzó a adueñarse del partido robando balones en la salida rojinegra y apostando por la verticalidad. Así, José Carlos, en el 11', protagonizó la primera acción de peligro con un chut al que respondió Mario, que iniciaría su recital.

Cuatro después, de nuevo el meta contestaría a un remate con el pie del albiceleste a centro de Juan Benítez. El paradigma de la incomodidad del Gerena lo escenificó Cristian, quien, tras varios titubeos con el esférico en jugadas anteriores, terminó regalando el balón en el 19', cuando Lúa se topó en el mano a mano con Mario. A partir de entonces, aunque muy poco a poco y sin ocasiones, comenzaron a crecer los locales al son de Mario, Gordo y Teté. Sin que ocurriese nada destacable, en el 42' Raúl Vega, embocando a la red en el área pequeña un servicio de Barrio, anotó el 1-0.

Tras el asueto, la entrada de Ranchero, cuya movilidad causó estragos en el Gerena, volvió a virar el duelo en favor de la Lebrijana, que, por medio de un remate de cabeza de José Mari en un córner, empató en el 53'. Dominando el pleito a base de empuje e intensidad, los albicelestes confirmarían la remontada a falta de poco más de veinte minutos, cuando Ranchero definió a la perfección en el mano a mano. Juan Benítez, al convertir una absurda falta de Cristian sobre Ranchero, cerró el duelo en el 81'.

Ficha técnica:

Gerena: Mario (2), Barrio (1) (Juanjo 66') (1), Juanma (1) (Gázquez 66') (1), Cristian (0), Migue (1), Checa (2), José (1), Gordo (1), Rául Vega (2) (Jesús Vega 66') (1), Mario (1) y Teté (1).

Lebrijana: Manu López (1), Benítez (2), Sánchez (1), José Mari (2), Juande (2), Alain (1), Lúa (2), Sosa (1), Panadero (1) (Ranchero 46') (2), Juan Benítez (2) (Peli 88') (s.c.) y José Carlos (1) (Robe 81') (1).

Árbitro: Díaz Lorente, gaditano. Amonestó a los locales Juanma y Cristian, así como a los visitantes José Mari, Manu López, Benítez, Juan Benítez y Robe.

Goles: 1-0 (42') Raúl Vega; 1-1 (53') José Mari; 1-2 (67') Ranchero; 1-3 (81') Juan Benítez.

Incidencias:Unos 250 espectadores se dieron cita en el José Juan Romero Gil de Gerena.

Utrera 0-2 Arcos: El billete para el 'play off' tendrá que esperar

El Utrera, sumido en una profunda crisis de resultados, sufrió su quinta derrota en los últimos siete partidos (en los que solo ha sumado cuatro puntos) ante el Arcos y, por lo tanto, no pudo cerrar el ansiado billete para el 'play off'. Pronto, en el 7', adelantó Adri Romero a los arcensenses, que, a tres del final, sentenciaron gracias a Borja. Antes, al poco de comenzar el segundo acto, Carreño se topó con el larguero.

Ficha técnica:

Utrera: Ayala (1), Sergio Ortiz (0) (Sergio Navarro 54') (0), Toni (0), Cachana (1), Marrufo (1), Titi (1) (Domingo 72') (1), Pablo Haro (0), Álex del Río (1), Carreño (1), Kiki (0) y David Segura (1) (Plusco 62') (0).

Arcos: Iván (1), Javi (1), José Antonio (2), Nico (2), Molina (2), Alberto (2), Sergio Jiménez (3) (Maqui 57') (1), Legupín (2), Giráldez (2) (Borja 78') (2), Caballero (1) y Adri Romero (3) (Chato 83') (s.c.).

Árbitro: Montijano Linde, jienense. Amonestó al local Cachana y a los visitantes Alberto, Borja e Iván.

Goles: 0-1 (7') Adri Romero; 0-2 (87') Borja.

Incidencias: Unos 1.200 espectadores se dieron cita en el San Juan Bosco de Utrera.

Écija Balompié 0-1 Xerez DFC: Situación muy complicada

El Écija sufrió su segunda derrota consecutiva ante el Xerez Deportivo y se complica su permanencia en la categoría, pues los astigitanos se colocan en la posición decimonovena, que, en un alto número de posibilidades, podría conllevar el descenso. Así, el cuadro de Antonio Reyes no dependerá de sí mismo en la última fecha para asegurar la salvación. Un gol de rebote de Álex Colorado condenó a los azulinos.

Un inicio dominador del Xerez Deportivo FC se plasmó en hasta tres claras ocasiones de los visitantes. Primero, Casares, con un disparo cruzado, obligaba a estirarse a Fernando, mientras que, posteriormente, Juan Gómez, con todo a favor para anotar en la frontal del área pequeña, envió arriba un servicio desde la derecha. Un disparo lejano de Álex Colorado fue la antesala del 0-1: falta lanzada por el propio Colorado en el 27' que, tras tocar en la barrera del cuadro astigitano, se cuela en la meta del Écija.

A partir de ahí, mejoraron los locales, quienes, por medio de Cote, estuvieron a punto de igualar casi en la única ocasión azulina en todo el duelo.

Después del paso por los vestuarios, el cuadro astigitano, que terminó con ocho, dio un paso al frente y tuvo más el esférico, aunque fue el Xerez Deportivo el que pudo sentenciar a la contra.

Ficha técnica:

Écija Balompié: Fernando (2), Mora (1), Cote (1), Manu Martínez (2), Iván Álvarez (1), Lopes (1) (Castilla 61') (1), Bubu (1), Yepes (1) (Koke 73') (1), Ángel del Pino (1), Chivo (2) (Carlos Fraile 73') (1) y Chuli (1).

Xerez Deportivo FC: Juan Flere (2), Marcelo (1), Robin (1), Rodri (1) (Jorge Herrero 63') (1), Joaqui (1), Juan Gómez (1), Álex Colorado (1), Adri Rodríguez (1), Antonio Jesús (1) (Khalok 74') (1), Bello (2) (Adrián Gallardo 78') y Casares (2).

Árbitro: Muñoz Arjona, granadino. Expulsó por doble amarilla a los locales Yepes (83'), Chuli (89') y Koke (89'). Amonestó a los astigitanos Fernando, Cote, Lopes. Bubu, Ángel del Pino y Chivo; así como a los visitantes Jorge Herrero, Rodri y Jorge Herrero.

Gol: 0-1 (27') Álex Colorado.

Incidencias: Unos 1.500 espectadores, cien de ellos xerecistas, acudieron a San Pablo.

Conil 2-0 Coria: Lo deja todo para el final

El Coria cayó en su visita al Conil, rival directo, y no pudo sellar la salvación matemática, que deberá cerrar en la última fecha ante el Atlético Espeleño. El cuadro ribereño, que no encontró su fútbol, sufrió los dos mazazos locales en el tramo final.

A pesar de contar con el viento en contra, en el inicio Zequi pudo adelantar al Conil hasta en dos ocasiones, tras sendos servicios por la derecha de Mario Sánchez. Por su parte, el Coria, que se centró en buscar los desmarques de ruptura de Espada -que actuó de '9'-, no generó apenas peligro en la primera media hora.

Tras el descanso, el míster local, sabedor de que el viento ahora jugaría a su favor, introdujo a Javi Navarro para ganar presencia aérea en la zona atacante. En el 61', una buena triangulación ribereña terminó con un disparo de Pavón que atrapó Gallego. Fue la última ocasión del Coria antes de llegar al tramo decisivo del encuentro, cuando los gaditanos dejarían los tres puntos en casa. Mario García, al rematar de cabeza un córner provocado por una parada salvadora de Isco, adelantó al Conil a quince del final. El conjunto de Manolo Zúñiga se lanzó, sin suerte, en busca del empate antes de que Orihuela, en la prolongación, sentenciara el encuentro.

Ficha técnica:

Conil: Gallego (1), Pablo (1) (Javi Navarro 55') (2), David León (2), Rubén (2), Cortijo (2), Mario García (2), Zequi (1) (Orihuela 84') (2), Juanca (2) (Cornejo 68') (1), Expósito (2), Mejías (2) y Mario Sánchez (2).

Coria: Isco (1), Mario Begines (1), Feito (1), Jony (2), Rojas (2), Jojo (1) (Chacón 78') (1) Pavón (1), Redondo (1), Espada (2), Juanito (1) (Chapi 69') (1) y Pedro Jiménez (2) (Dani Romero 83') (s.c.).

Árbitro: Durán García, malagueño. Amonestó a los locales Mejías, Mario Sánchez, Cornejo, Narváez y Javi Navarro.

Goles: 1-0 (75') Mario García; 2-0 (93') Orihuela.

Incidencias: Unos 400 espectadores se dieron cita en el Pérez Ureba de Conil de la Frontera.

Sevilla C 4-0 Cabecense: Sale del descenso con un festival goleador

El Sevilla C dependerá de sí mismo para salvar la categoría tras su goleada al Cabecense en un partido que siempre controló. El dominio no se concretó en ocasiones hasta el gol de Pliego en el 37' a pase de Vacas. Tras el asueto, el propio Pliego puso el 2-0 tras recoger un centro y driblar a su par. Este gol dejó tocado al 'Cense', que permitió muchas ocasiones interceptadas por Casas. Buben, asistido por Pliego, hizo el 3-0 y Juanma Bernal marcó el cuarto con una gran jugada individual.

Ficha técnica:

Sevilla C.: Jona (1), Núñez (1), Mario Espinar (1), José Espinar (1), Carmona (1), David Rodríguez (2), Pliego (3), Paco Fernández (3) (Álvaro Fernández 67') (1), Buben (2), Calderón (1) (Juanma Bernal 61') (2) y Luis Vacas (1) (Eloy 79') (1).

Cabecense: Iván Casas (2), Alvi, Juanan (Alejandro 79'), Bucarat, Galán, Schuster, Morad (Moha 65'), Juan Guerra (Maqueda 48'), Roberto, Francis e Iliass.

Árbitro: Rodríguez Caparrós, granadino. Amonestó a los locales Paco Fernández y Calderón; y a los visitantes Bucarat, Schuster, Francis y Maqueda.

Goles: 1-0 (37') Pliego; 2-0 (46') Pliego; 3-0 (59') Buben; 4-0 (66') Juanma Bernal.

Incidencias: Unas 200 personas en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros.

Betis Deportivo 7-1 Puente Genil: La sartén, hasta el final por el mango

Cuarta victoria consecutiva del Betis Deportivo para cumplir con la primera parte de su 'cronoescalada' final de la temporada, ya que, de vencer de nuevo en la última jornada en el Alfonso Murube, los de José Juan Romero conseguirán el objetivo de disputar el 'play off' de ascenso a Segunda B, que se había complicado sobremanera hace sólo un mes.

El conjunto heliopolitano, con una racha inmaculada, se asegura, por ende, depender de sí mismo en el epílogo, si bien deberá imponerse al Ceuta, que se juega lo mismo y ante los suyos, para no estar pendiente de otros resultados.

El de ayer fue un triunfo cómodo del filial, otra vez fraguado en el arranque, pues los anfitriones tardaron apenas cinco minutos en adelantarse en el marcador, merced a un libre directo de Iván Navarro (que engañó al portero y la defensa cordobesa), y menos de veinte en sentenciar, al aprovechar Raúl García un fallo clamoroso de Chía en la salida para burlar a Cristian, regatearle y marcar a puerta vacía. De ahí en adelante, todo fue cuesta abajo para los de José Juan, que ampliaron su ventaja por medio del propio Raúl, de tal manera que ni siquiera el 3-1 de Yona al filo del descanso (único tanto encajado por Carlos Marín en estas cuatro jornadas) puso en entredicho la goleada. Y eso que pudo ser un tanto psicológico, ya que Nané acababa de fallar un penalti.

En la reanudación, Meléndez hizo el cuarto a quemarropa enseguida, lo que terminó de allanar un resultado al que contribuyeron el propio Nané, que se redimió para acercarse a su meta de cerrar el curso con una quincena de dianas, de nuevo Iván Navarro, a puerta vacía, y Robert, que disputó el último cuarto de hora y no lo celebró, en parte por lo amplio del marcador y en parte por su actual ostracismo.

Ahora, toca rizar el rizo en Ceuta para seguir soñando con la vuelta a la División de Bronce.

Ficha técnica:

Betis Deportivo: Carlos Marín (1); Altamirano (2) (Robert 75') (2), Edgar (2), Álex (2), Julio Alonso (2); Paul (2) (Abreu 46') (1); Iván Navarro (3), Ismael (2) (Rodri 51') (1), Meléndez (3), Nané (2); y Raúl García (3).

Puente Genil: Cristian (1); Pato (1), Álvaro Pérez (1), Chía (0), Cano (1); Yona (2); Salva (1) (Alejo 75') (1), Isco (1), Adri (1) (Fran Pérez 46') (1), Ismael (2); y Alberto Castro (1) (Luque 68') (1).

Árbitro: Alonso Ramírez (gaditano). Solamente amonestó al visitante Pérez.

Goles: 1-0 (5') Iván Navarro; 2-0 (19') Raúl García; 3-0 (34') Raúl García; 3-1 (43') Yona; 4-1 (47') Meléndez; 5-1 (60') Nané; 6-1 (67') Iván Navarro; 7-1 (85') Robert.

Incidencias: Unas 500 personas en el campo 1 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol de Sevilla.