El balón vuelve al tejado de la RFEF

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció el pasado sábado ante los medios para valorar los últimos datos de la crisis del coronavirus, así como para anunciar algunas de las medidas que el Ejecutivo tomaría en los próximos días para seguir con el desconfinamiento.

Al respecto, lo que en un principio parecía ser un descuido, finalmente, no lo fue. "Ya sabe que yo soy más de baloncesto que de fútbol, pero, evidentemente, esperemos que (el fútbol) regrese pronto. Serán las ligas y las federaciones las que lo decidan. Nosotros hemos permitido ya esos entrenamientos individuales de los deportes de equipo y esperemos que sea cuanto antes, aunque lo veremos antes por televisión que en los estadios me temo", respondió cuando se le cuestionó acerca del regreso del fútbol.

Y los hechos le han dado la razón. No fue un desliz, tal y como se encargó de constatar ayer el Consejo Superior de Deportes (CSD). Hay que recordar que esta semana se aguarda la decisión de la RFEF acerca de la final de la temporada en Segunda B y Tercera, según las informaciones que se estaban teniendo, pendiente de un respaldo jurídico, una cobertura que llegó ayer.

El CSD, mediante una resolución del 30 de abril, dada a conocer ayer y adelantada por iusport.com, otorga a las federaciones la cobertura solicitada en cuanto al cierre de esta temporada. Se hablaba de que esta cobertura podría ser mediante un Real Decreto-Ley, de rango superior a un Real-Decreto, pero debería pasar por el Parlamento. Ahora, de nuevo, la pelota está en el tejado de la RFEF.

La resolución es clara al recordar que "sean las comisiones delegadas de las federaciones deportivas españolas las que asuman la competencia para conocer y resolver cuantos aspectos se susciten, en relación con las ligas regulares no profesionales organizadas o cuya titularidad corresponda a dichas entidades".

Ahora, estas comisiones deberán resolver si las competiciones no profesionales "deben o no continuar". En caso de que no se pueda, deberán determinar "cuál será el orden clasificatorio a efectos de determinación de ganadores, o el régimen de ascensos y descensos". Llegados a este punto, la RFEF ya ha hecho saber de manera extraoficial que haría valer méritos deportivos (primeros clasificados). Sin embargo, a la espera de un pronunciamiento oficial, no hay que descartar los 'play off' exprés, que también los avala el CSD: "En el supuesto de reanudarse las ligas regulares no profesionales, la determinación del momento y formato en el que proceda llevarse a cabo".

Por último, la resolución señala que el CSD respaldaría estas decisiones ante posibles resoluciones de terceros.