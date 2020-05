La RFEF cierra en falso la 19/20: dudas, incógnitas, certezas...

Luis Rubiales ha afrontado durante su mandato diferentes situaciones convulsas, por lo que no debe sentir vértigo con la problemática acerca del final de la temporada en el fútbol no profesional. Sin embargo, a buen seguro que el motrileño lleva ya algún dolor de cabeza con esta cuestión, ya que no halla fórmula para contentar a todos.

Al respecto, ya anunció la decisión adoptada en la reunión con los presidentes territoriales con un comunicado, medidas que deben ser aprobadas por la junta directiva y la comisión delegada, aunque este requisito no va a suponer ningún problema. Tal y como adelantó 'Iusport.com' en la noche del martes, la RFEF, como se esperaba, decretó el final de la temporada en el fútbol no profesional, así como que no haya descensos, posturas compartidas por todos los clubes implicados.

No obstante, el problema siguen siendo los 'play off' exprés. "Respecto a aquellas competiciones en las que la normativa preveía una fase final o 'play off', se disputará esa fase, pero en formato exprés, salvo en categorías juveniles, donde se da por terminada la temporada y se practican los ascensos", rezaba el comunicado, propuesta "condicionada a la evolución de la pandemia y a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y del Consejo Superior de Deportes". Este punto es el que sigue protagonizando mayor controversia y el que suscitó mayor diferencia en el fútbol modesto ante la propuesta inicial que realizó la Española el 14 de abril.

Pese a que el artículo 188 del reglamento de la Federación señala que, "en caso de fuerza mayor o circunstancias excepcionales, la RFEF podrá suspender total o parcialmente las competiciones, así como prorrogar o reducir los períodos de inscripciones, en coordinación, en su caso, con la Liga Nacional de Fútbol Profesional, cuando así resulte legalmente oportuno", éste no termina de cubrir jurídicamente a la Española, ni la última resolución del Consejo Superior de Deportes (CSD) del pasado 30 de abril. Quizá por ello, la RFEF aguarda el 'salvoconducto' de Sanidad, que determine que por cuestiones de salud no se puedan celebrar los 'play off'. Pero, a día de hoy, éstos siguen adelante.

En Segunda B, en el formato habitual, mientras que en Tercera, "para evitar problemas de salud", se enfrentarán los cuatro primeros clasificados de cada uno de los 18 grupos. Es decir, esta vía deparará un Betis Deportivo-Utrera en las semifinales (Ciudad de Lucena-Xerez Deportivo, el otro duelo). Los vencedores de estos partidos se las verían en la final.

Esta fase final se realizará en dos fines de semanas consecutivos, en las sedes que determine cada federación autonómica entre los equipos de cada grupo territorial. En caso de empate, quedará eliminado el equipo que haya accedido con peor clasificación al 'play off', por lo que no habrá prórroga ni penaltis. Concluida la fase final, la RFEF adjudicará dos plazas adicionales entre los primeros clasificados que no hayan subido. En función del número de primeros clasificados sin premio, la federación buscará el sistema de competición para asignar las dos plazas adicionales.





La AFE, molesta



Uno de los primeros estamentos en pronunciarse fueron los jugadores, por boca de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que ha acusado en un comunicado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de no contar con la opinión de los futbolistas a la hora de tomar la decisión sobre el fútbol no profesional. El sindicato que preside David Aganzo defiende que la decisión adoptada no está contemplada en el Reglamento de la Federación y que el derecho al trabajo es el mismo en cualquier categoría del fútbol español. Y acusa a la RFEF de ignorar a los jugadores en la decisión del 'play off exprés'.

AFE recuerda que en las últimas reuniones telemáticas mantenidas con los capitanes y capitanas de las distintas categorías del fútbol no profesional manifestaron su deseo de "seguir disputando la competición, evidentemente, con unas garantías de salud -que sí las hay para otras ligas"-. Por ello, la asociación insta a la RFEF que "en vez de adulterar las reglas del juego, busque una solución más justa para todos". Por último, recuerda que ha solicitado en varias ocasiones una reunión con la RFEF.

La propuesta de la federación también dejó varios puntos importantes que aquí destacamos:

Segunda B Pro: La temporada próxima, sin descensos, y con el ascenso de 20 equipos de 3ª, habrá 100 en 2ª B (5 grupos), pero la RFEF anuncia que se creará luego la 2ªB Pro, con 2 grupos de 20 en la 21/22.

Tercera 20/21: Que no haya descensos propiciará grupos supernumerarios en 3ª. La RFEF pide que se hagan subgrupos, porque la Liga comenzará en octubre.

'Sienta doctrina' para las regionales: El comunicado de la RFEF señaló que "se ha aprobado para las categorías regionales solicitar una resolución en los mismos términos del CSD".

División Honor Sénior: "En aquellas competiciones en las que no haya fase final, la posición de cada equipo en la clasificación determinará el campeón y las plazas de ascenso", señalaba un párrafo del comunicado de la RFEF. Por ello, a la espera de que la RFAF aborde el final de la temporada en categorías autonómicas y provinciales, alixeños y ugienses deberían ser equipos de Tercera.

Primera Andaluza: Primero, la RFEF tiene que hacer oficial la propuesta anunciada y, posteriormente, llegará el turno de la RFAF para abordar las categorías autonómicas y provinciales. Este diario ya publicó en días pasados que la decisión de la Española no es vinculante, pero sí orientativa. En Primera Andaluza, por lo tanto, debería disputarse un 'play off' exprés, si Sanidad lo permite. ¿Será posible?.

Juveniles: La propuesta de la RFEF, a falta de aprobación, trae buenas noticias para tres equipos sevillanos juveniles con su decisión de que no haya descensos. En la máxima categoría, División de Honor, el Castilleja, que ocupaba puesto en la 'zona roja' de la tabla clasificatoria, logra la permanencia, el mismo caso que Rociera y Coria, los dos últimos en Liga Nacional Juvenil.

Utrera: Antonio Camino, presidente del club del San Juan Bosco, mostró su satisfacción al conocer la propuesta de la RFEF, aunque sabedor, primero, de que se aprueba por la junta y la comisión delegada. "La reacción es positiva. Creo que la lógica ha imperado y estoy encantado de disputar por segundo año consecutivo unos 'play off' con el Utrera", señaló, mostrándose seguro de que Sanidad dará el OK para que se disputen.