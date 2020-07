Abascal, el '9' que sueña con el Sánchez-Pizjuán

Muchos son los jóvenes que pasan por las canteras de los mejores clubes españoles todas las temporadas. Muchos son aquellos que tienen la oportunidad de vestir los colores de su equipo durante unos cuantos años en sus categorías inferiores. Sin embargo, pocos son los que cumplen el sueño de hacerlo con la camiseta del primer equipo. Es el caso de Abascal y su periplo por la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios en busca de dicha meta.

Tras varias campañas anotando una decena de goles con la casaca del Tomares, Santiago Abascal (2002) recaló hace cuatro años en la cantera sevillista. Un nueve talentoso y habilidoso que, además de la velocidad, ha sabido aplicar esas características para convertirse en un delantero centro más completo que ataca muy bien las espaldas y los espacios. 32 goles en su primer año como juvenil (Segunda Andaluza) son el claro ejemplo de su evolución y adaptabilidad total al club y al salto a las nuevas categorías. "La temporada pasada fue muy buena, tanto individual como colectivamente. Estuve muy satisfecho en todos los ámbitos, goles, minutos jugados, lesiones... Me sentí muy cómodo sobre los terrenos de juego", declara el joven ariete.

No obstante, este último curso no ha sido del todo satisfactorio. Además de la ya más que mencionada y conocida pandemia por el coronavirus, Abascal ha experimentado cómo su crecimiento en la entidad nervionense se ha visto algo estancado. ¿El problema? Las lesiones. "Todo vino a raíz del torneo de Alemania. Allí me lesioné el cuádriceps y luego todo ha sido resultado de ello. Estuve dos meses completamente fuera y la vuelta se me hizo dura. Compañeros nuevos, teniendo poco contacto con ellos... Se hace difícil, la verdad. Hablé con mi representante porque yo lo que quería era jugar para recuperar la forma, pero el club no me dejó. Confían en mi potencial y querían que siguiera mi plan de recuperación y puesta a punto con el juvenil de División de Honor", cuenta.

Y es que en los entresijos del club hispalense se tiene en muy alta estima el talento futbolístico de Abascal. Siendo juvenil de preferente, el plan inicial era que militara en las filas del juvenil de Liga Nacional, su equipo desde que entró en la cantera sevillista y con el que fue superando etapas. Sin embargo, los directores técnicos de la cantera han tenido planes diferentes para él. Apostando por su figura, el verano pasado realizó la pretemporada por el División de Honor y su técnico, Ale Acejo, le comunicó que contaba con él para formar parte del plantel: "Cuando me lo confirmaron, me llevé una gran alegría. Hay un gran salto de juvenil preferente a División de Honor. Nunca me lo imaginé. Ale Acejo habló conmigo y me transmitió mucha confianza. Al igual que ahora durante estos meses de lesión, ha sido como un amigo dentro del nuevo vestuario. Se lo agradezco, porque no es sencillo ir entrando poco a poco, no estar fino de cara a portería y tener tanta competencia como, por ejemplo, con jugadores como Luismi o Iván", dice.

En cuanto a la resolución del campeonato y sus expectativas de cara al futuro, Abascal asegura que ha sido un disgusto todo lo que ha pasado, porque, a pesar de que sus respectivos equipos han quedado campeones, las competiciones no se han podido acabar sobre el césped ni él ha podido acabar de ponerse al 100% (el Sevilla de División de Honor debería haber jugado la Copa del Rey y la Copa de Campeones). Sin embargo, no duda de sus ambiciones ni de las del Sevilla, los cuales parecen encantados en entenderse y prolongar su relación un año más. "Ha sido una pena todo lo que hemos vivido. El juvenil de Liga Nacional hizo el trabajo y quedó campeón y el de División de Honor se impuso en una liga muy difícil con Betis, Málaga, Calavera, Granada, etc. Solo queda mirar hacia adelante y los nuevos retos. El curso que viene va a ser mi año. Estoy enfocado ya en él, trabajando y entrenando para llegar lo mejor posible. Son muchos meses parado, pero volveré mejor todavía. Hemos estado en comunicación con el Sevilla y quiero seguir ahí. Ale Acejo quiere que forme parte de su plantilla de nuevo y quiero ser el '9' sevillista por muchos años. Ojalá triunfe aquí. Obviamente, si llegan ofertas interesantes, quiero que mi representante, Ángel Gómez, me las diga. Quiero ser futbolista y no cierro las puertas a nada. Pero, ahora mismo, estoy enfocado en el Sevilla al máximo. La temporada que viene va a ser la nuestra", concluye una de las perlas de la cantera sevillista y uno de los que apunta a hacer levantar a la afición del Ramón Sánchez-Pizjuán con sus goles.