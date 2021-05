Sevilla Atlético 3-1 RB Linense: El SAT gana, es de Primera RFEF y campeón de grupo

Hasta 400 espectadores pudieron disfrutar del ansiado ascenso del Sevilla Atlético a la nueva Primera RFEF en un gran partido de los pupilos de Paco Gallardo que salieron desde el inicio a morder a una 'Balona' que también salió con su once más titular pese a no jugarse nada en esta última jornada. Venció claramente el filial nervionense aunque no cerró el partido hasta bien entrada la segunda parte.

Salió el Sevilla Atlético a por todas desde el primer minuto y a los tres ya avisaba con una falta peligrosa botada por Luismi Cruz que no pudo rematar por centímetros Iván Peral. Un minuto después, otra vez Luismi protagonizaba una jugada individual dentro del área marchándose de varios rivales pero acabó resbalándose y perdiendo la opción de disparo. No bajaban la intensidad los hombres de Paco Gallardo y en el nueve de partido Isaac se plantaba algo escorado ante el meta Nacho Miras, que rechazaba su disparo pero por allí aparecía el capitán Pedro Ortiz, que acompañaba la jugada, para pescar con la cabeza el balón suelto y empujarlo al fondo de la portería linense.

El Sevilla Atlético se ponía por delante pero no cambiaba su actitud. Los de Paco Gallardo siguieron llevando la iniciativa aunque con el paso de los minutos los gaditanos empezaron a despertar y a llegar a la portería de Alfonso. El meta sevillista tenía que emplearse a fondo para despejar un peligroso centro-chut y evitar así el remate de un rival en el segundo palo.

Las fuerzas se igualaron en el tramo final de la primera. Koroma dispuso de una opción de disparo en la frontal pero lo atrapó sin problemas Alfonso. Y poco después era el SAT el que ponía la réplica con una falta sobre Luismi cerca del área. Fue Iván Peral el que la ejecutó y Nacho Miras el que la mandó a saque de esquina evitando el 2-0. Así se llegó al descanso en el Estadio Jesús Navas.

Tras el paso por vestuarios y con una fuerte lluvia ya como testigo, Simo desperdició una ocasión clarisima tras una pared con Isaac pero su remate se marchó rozando el poste linense. A continuación el que perdonó fue Alomerovikj, pues su potente remate de zurda lo repelió el travesaño.

La lluvia arreciaba y parece que ese temporal le vino mejor a los visitantes, que empezaron a vivir en campo rival y a llegar con peligro sobre el área de Alfonso mientras el filial avisaba con peligro en alguna contra. Y fue precisamente así como llegó el segundo gol sevillista. Fue Juanlu el que se guisó y se comió la jugada llevando el balón desde su área a la rival con una cabalgada espectacular para plantarse ante el meta y batirlo por su palo corto ya casi sin fuerzas.

El segundo tanto sevillista llevó la tranquilidad al banquillo pero no se quedaron ahí los de Gallardo, que con el tanto de Juanlu se animaron y quisieron más. Así llegó el tercero, con un robo de balón de Simo al defensa linense y para plantarse ante el portero y batirlo con sangre fría. A falta de 12 minutos para el final el filial bajó un poco el ritmo merced a la ventaja cosechada lo que aprovechó la siempre peligrosa 'Balona' para recortar distancias. Coulibaly marcaba el 3-1 tras rematar un pase de su compañero dentro del área.

Pedía intensidad Paco Gallardo, que no quería unos minutos finales de sufrimiento. El Sevilla Atlético volvió a subir la intensidad para que en esos últimos compases no pasara nada reseñable mientras en el banquillo esperaban para festejar un ascenso que se hizo realidad con el pitido final. Lo celebraron con rabia los jugadores, pues se les escapó hace unas semanas por poco. Ahora sí, el Sevilla Atlético puede decir que es equipo de la nueva Primera RFEF y además lo consiguió siendo campeón de su grupo al ganar el 'golaverage' general a su rival de hoy.



- Ficha técnica:

Sevilla Atlético: Alfonso, José Ángel (Valentino 81'), Aspar, Kibamba, Juan María, Pedro Ortiz, Adrián Peral, Simo (Nacho Quintana 75'), Luismi Cruz (Carlos Álvarez 75'), Isaac (Juanlu 54'), Iván (Zarzana 81').

RB Linense: Nacho Miras, Víctor Mena, Sergio Rodríguez (Loren 46'), Mikel Fernández, Alomerovikj (Luis Alcalde 64'), Carrasco (Pito 75'), Nacho Huertas, Chironi (Coulibaly 75'), Masllorens (Nacho Holgado 46'), Koroma, Iván Martín.

Goles: 1-0 (9') Pedro Ortiz; 2-0 (73') Juanlu; 3-0 (78') Simo; 3-1 (87') Coulibaly.

Árbitro: Abraham Domínguez Cervantes (andaluz).

Incidencias: Estadio Jesús Navas. Unos 400 espectadores.