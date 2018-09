El mensaje de Setién... y el de Serra

Entiendo que Setién no quiera meter presión a sus jugadores haciéndoles sentir que clasificarse para Europa esta temporada es una obligación para el Betis, sobre todo porque -como ha apuntado- está dando entrada en su once habitual a chavales jóvenes que pueden ver alterado -para peor- su actual rendimiento. Con el dato objetivo que dice que el conjunto bético tiene el octavo presupuesto de LaLiga, no lo es. Pero por el peso de la institución y el inmenso respaldo de su afición, Europa tiene que ser una obligación no ya este año, sino cada temporada. Y debe, además, convertirse en la norma y no en la excepción.



Las circunstancias invitan a luchar por ese logro.y, por tanto, ya no puede utilizarse como excusa. Serra ha acertado en la planificación, la llegada de Barta en el mercado invernal ha supuesto un salto de calidad muy significativo en defensa y Setién está dando con la tecla.-significativo el cambio a la línea de tres-y sus decisiones están generando triunfos.

Si Setién prefiere la fórmula de ir de tapado, como indicábamos en nuestra portada, perfecto, adelante con el farol. Ahora bien, conociendo a Serra Ferrer, de puertas para adentro el mensaje es otro: meterse en la Europa League y, si es posible, hacerlo como quinto clasificado. Si con ello, de camino, el Betis logra lo que Montella veía como imposible -acabar por delante del Sevilla-, mejor que mejor.

Con todo a favor, un mejor calendario, una única competición en la que centrar todos los esfuerzos o enfrentamientos directos con los rivales que le anteceden en la tabla, resulta complicado evitar que los béticos se ilusionen con la posilidad de volver a viajar por el viejo continente. A estas alturas nadie podrá acusar a Setién de vender humo, por lo que debería asumir el nuevo discurso europeo y no debería temer a que se convierta en decepción lo que supondría una gran alegría y un rotundo éxito.