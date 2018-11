La renovación de Quique Setién

Firmó por tres temporadas, el primer síntoma de confianza que el Betis depositó en él. Se le mantuvo en el cargo pese a que muchos le habrían destituido tras el bochorno copero ante el Cádiz (eliminado y goleado 3-5 en el Villamarín), que llegó después de encajar seis goles ante el Valencia (3-6) y una dolorosa 'manita' en Eibar (5-0). Los dirigentes respaldaron a Setién pese a que en once partidos de Liga sólo logró 2 victorias, 3 empates y 6 derrotas. Ahora, cuando acumulaba tres partidos perdidos de forma consecutiva (Atlético de Madrid, 1-0; Valladolid, 0-1; y Getafe, 2-0) y un empate (Celta, 3-3), y antes de ganar al Barça en el Nou Camp, el Betis ha iniciado los contactos para tratar de renovarle a pesar de que aún le queda esta temporada y un año más de contrato.



Setién ya estaba en el escaparate. Aunque no ha ganado ningún título,. Él también ha aprovechado la relevancia que da enfrentarse al Barça para presentar sus credenciales a dar el gran salto en su carrera deportiva. Aunque siempre ha dicho que es hombre de palabra, que está a gusto en el Betis y que le gustaría permanecer en Sevilla muchos años, no parecen gratuitos sus guiños a Piqué (pidiéndole una camiseta firmada antes de que se jugara el partido -petición de alto riesgo que seguramente no habría quedado en anécdota si en vez de ganar, su equipo pierde-); y ade quien aseguró en rueda de prensa quea pesar de la derrota del Barça.

Si los dirigentes están convencidos, que lo están; si buena parte de la afición está satisfecha con su modelo de juego, que lo está; si con buen fútbol gana al Sevilla, al Madrid, al Barça y al Milan después de muchos años, y así ha sido; si tiene convencidos a los jugadores, que los tiene; si es capaz de convertirlos en mejores futbolistas, y así lo está haciendo; y si, además, saca a canteranos y es capaz de generar ventas millonarias como la de Fabian... ¿por qué no ampliarle el contrato? Por supuesto que sí. Está el Betis ante una oportunidad histórica de iniciar un ciclo de un lustro para sentar las bases de unas señas de identidad que queden para el futuro.

Renovarle puede ser muy bueno. Setién quedaría más que reforzado ante la afición y ante el vestuario, aunque difícilmente se le podrá mantener si no cumple objetivos y sería crucial que matizara su discurso. Ni Cruyff, ni ningún seguidor del Barça, está contento cuando su equipo pierde. Y ni el Barcelona, ni el Betis, pueden permitirse el lujo de acumular derrotas. El bético quiere triunfos y, a ser posible, algún título. Además, en esta temporada volver a clasificarse para Europa ya es más una obligación que un deseo. ¿Se puede mantener a Lo Celso, a Bartra, a Canales o William Carvalho sin jugar competición europea? ¿Se querrían quedar esos futbolistas con nivel para jugar la Champions?

Las puertas del Barça y de España están ahora cerradas, en Valverde se confía y Luis Enrique acaba de llegar. 'Riesgo de fuga' no existe y es lógico que muchos piensen que no es necesario ampliar ahora el contrato de Setién. Pero si la sintonía es plena y si de puertas para adentro el mensaje del técnico coincide con el espíritu ambicioso de Serra (ser cuartos mejor que quintos o llegar a una final y ganar un título), renovarle puede ser un gran golpe de efecto para apuntalar el pilar sobre que se sustenta gran parte del proyecto deportivo.