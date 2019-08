Sainz: "Las vacaciones son buenas, pero no me importaría seguir corriendo"

Budapest, 1 ago (EFE).- El español Carlos Sainz (McLaren), séptimo en el Mundial de Fórmula Uno, con 48 puntos, manifestó a EFE este jueves en el circuito del Hungaroring, sede del Gran Premio de Hungría, el duodécimo del año, que "las vacaciones son buenas" pero que "no" le "importaría seguir corriendo" para aprovechar su buena racha.



Sainz, de 24 años, concluyó quinto el domingo en Hockenheim (Alemania), donde confirmó su condición de "mejor de entre el resto" ("best of the rest", en inglés) al ser el mejor clasificado de entre los pilotos que no militan en las tres escuderías con opciones a podio: Mercedes, Ferrari y Red Bull.



"La verdad es que me da un poco de pena que haya vacaciones después de esta carrera. cuando estás en un buen momento y llegan los resultados te gustaría mantener la racha, el 'momentum' como le dicen los ingleses; que quieres que siga", comentó a Efe el talentoso piloto madrileño este jueves en Hungría, donde la F1 echará el cierre por descanso estival europeo, antes de reanudar su periplo en el Viejo Continente en Spa-Francorchamps, que el 1 de septiembre albergará el Gran Premio de Bélgica, justo una semana antes de que Monza acoja el de Italia.



"A mí no me importaría correr el próximo fin de semana", recalcó Sainz, que en las últimas cuatro carreras ha sido sexto en Francia, octavo en Austria, sexto en Silverstone (Inglaterra) y quinto en Alemania.



"Creo que es bueno para todo el mundo tener tres semanas de vacaciones. Es sano y fundamental, pero a mí no me importaría seguir corriendo", comentó a Efe Sainz este jueves en el Hungaroring.