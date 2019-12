Hamilton apunta al ´Kaiser´, Max y Leclerc brillan y Sainz firma su mejor año

Abu Dabi, 2 dic (EFE).- El inglés Lewis Hamilton, que festejó su sexto Mundial de Fórmula Uno con otra exhibición en Abu Dabi, apunta al récord histórico del alemán Michael Schumacher, tras otro año de dominio de Mercedes animado por el holandés Max Verstappen (Red Bull) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari); y que fue el mejor del español Carlos Sainz (McLaren) en la categoría reina.



Tras capturar en 2008 su primera corona con McLaren, Hamilton, de 34 años, ganó su quinto título en los últimos seis cursos con las 'flechas plateadas'. El astro de Stevenage logró 11 triunfos, cinco 'poles' y fue el único que puntuó siempre. Y, además, cerró de forma sobresaliente el año, ganando en Yas Marina con 'Grand Chelem': al salir primero, liderar de principio a fin y marcar la vuelta rápida.



El inglés superó al argentino Juan Manuel Fangio -el gran as de los año 50, primer pentacampeón del mundo- y ya sólo tiene por delante a Schumacher, único séptuple campeón mundial. Lewis había batido el récord de 'poles' hace dos años y éste lo ha elevado a 88.



Sus 84 triunfos lo sitúan a sólo siete de lo que hasta hace poco parecía otra plusmarca estratosférica del alemán, la de victorias (91); y un título más igualaría las siete coronas del 'Kaiser', convaleciente aún del grave accidente de esquí que sufrió a finales de 2013 en Meribel, en los Alpes franceses.



Su compañero finlandés Valtteri Bottas ganó otras cuatro carreras y finalizó segundo el Mundial, en otra campaña de ensueño para Mercedes, que marcó el hito de encadenar seis años con triunfos en los dos campeonatos, el de pilotos y el de constructores. Tras la cuál, su jefe de equipo, el austriaco Toto Wolff, no dejó de dedicar todos estos éxitos al que compartiera con él tareas directivas en la exitosa escudería de Brackley: su compatriota Niki Lauda, triple campeón mundial y mito de la F1, fallecido el pasado mes de mayo.



Las seis de las 21 carreras que dejó sin anotarse Mercedes se las repartieron entre Ferrari -segunda en el Mundial de constructores- y Red Bull -tercera-, que el año que viene intentará que Verstappen se proclame el campeón más joven de la historia.



Después de que Hamilton dejase casi sentenciado el Mundial tras apuntarse seis de las primeras ocho carreras, 'Mad Max' ganó en 'su' circuito, el Red Bull Ring de Spielberg, el Gran Premio de Austria. Donde logró el primer triunfo para Honda, su nuevo motorista, en la era híbrida. Verstappen también ganó en Alemania y en Brasil; y acabó el Mundial tercero. Por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), asimismo de 22 años, con el que lidera la 'NextGen'.



Leclerc, siete veces el mejor en calificaciones, se convirtió en el más joven 'poleman' de la historia de Ferrari, para la que ganó en dos pistas míticas: Spa-Francorchamps (Bélgica) y Monza (Italia), el templo del 'ferrarismo'. Donde logró la primera victoria para la 'Scuderia' desde que hiciese vibrar por última vez a los 'tifosi' el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso; presente, en su condición de embajador de McLaren, en Yas Marina, donde también siguió el Gran Premio el rey emérito de España, Don Juan Carlos.



La joven estrella monegasca le discutió el liderato interno al cuádruple campeón mundial alemán Sebastian Vettel (2010-13, con Red Bull). Ganó una carrera más; y lo acabó superando, al acabar cuarto, con 24 puntos más y un puesto por delante, en el certamen.



Hamilton cerró el año exultante y anunciando que quiere "seguir ganando". Y, aunque tanto Verstappen como Leclerc intentaran acabar con la tiranía de Mercedes, teniendo en cuenta que el reglamento no cambiará un ápice el próximo curso -en espera de la revolución normativa de 2021-, no sería de extrañar que el inglés ya acabe sentado en la mesa de Schumacher el año que viene.



Casi tan eufórico como el astro británico acabó la temporada Sainz. El talentoso piloto madrileño -cuyo padre, el doble campeón del mundo de rallys de idéntico nombre, indicó a Efe que tiene "talento para intentar luchar por el Mundial"- llegó a Abu Dabi tras firmar, dos semanas antes, su primer podio en F1 en Brasil.



Y, no contento con ser el mejor de entre el resto ("the best of the rest", en inglés), lo que ya hubiese sido todo un éxito, Carlos salió a por el sexto puesto final en el Mundial. Para conseguirlo, tenía que puntuar y superar en Yas Marina al francés Pierre Gasly, que comenzó la temporada con Red Bull y la acabó en Toro Rosso, intercambiando coche con el debutante tailandés Alexander Albon.



El galo acabó decimoctavo y Sainz, de 25 años, sumó un punto, al acabar décimo, poniéndole "la guinda a la tarta" -como indicó a Efe tras la carrera- en la capital de los Emiratos Árabes, un estado que cumple 48 años y que este lunes celebra su Fiesta Nacional.



Sainz, que alzó al cuarto puesto en el Mundial de constructores a su escudería; sólo quedó por detrás de los que ganaron carreras. Superó a dos pilotos que se repartieron un Red Bull durante el curso y él solito sumó más puntos que los dos pilotos de Renault, el australiano Daniel Ricciardo y su ex colega alemán Nico Hülkenberg. Al que superó en un espectacular adelantamiento en la curva 11 de la última vuelta. A lo Alfred Hitchcock. Añadiendo suspense a su gesta.



El mexicano Sergio Pérez mantuvo, gracias al séptimo puesto logrado en Abu Dabi, el décimo puesto final en un Mundial que se le torció al principio y que logró enderezar al final. 'Checo', nacido en Guadalajara (Jalisco) hace 29 años, completó su novena temporada en la F1, la sexta en su actual equipo, que a mitad de la pasada campaña entró en concurso de acreedores, cambio de propiedad y pasó a denominarse Racing Point en lugar de Force India.



El bravo piloto tapatío declaró a Efe en Yas Marina que espera una gran evolución en su coche y que arde en deseos "de que arranque la próxima temporada". En la que habrá 22 pruebas. Una más que este año, al caerse Alemania y entrar las carreras de Vietnam (en Hanoi) y Holanda (Zandvoort).



El Mundial 2020 comenzará de nuevo en Australia, el 15 de marzo, y concluirá en Abu Dabi el 29 de noviembre; e incluye el Gran Premio de España, el 10 de mayo, en Montmeló (Barcelona) y el de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de su capital, el 1 de noviembre de 2020.



Adrian R. Huber