Dani Sordo: "Volveré más fuerte"

Redacción deportes, 24 ene (EFE).- El español Dani Sordo, quinto clasificado en el Rally de Montecarlo al volante de su Hyundai i20, aseguró que volverá "más fuerte" tras haber iniciado la temporada lejos de su posición ideal.



El cántabro reconoció que solo "en algunas especiales del rally" que abrió el Mundial "ha tenido confianza". "En otras no tanto, pero volveré más fuerte", dijo Sordo.



El español es quinto en el campeonato, con 11 puntos. La clasificación la encabeza, con pleno de 30 unidades, el francés Sébastien Ogier (Toyota Yaris), ocho veces campeón en Montecarlo.



Dani Sordo y el belga Thierry Neuville, tercero, fueron los pilotos que rompieron el dominio de Toyota en esta prueba.



"No hemos tenido un rally muy bueno, así que quitarle los puntos a algunos fabricantes es un consuelo. Desde el principio no hemos ido muy bien y, para ser sincero, no estoy particularmente contento conmigo mismo", reconoció el español.



"Nos hemos enfrentado a algunas etapas increíblemente complicadas y ha habido partes en las que simplemente me ha faltado confianza. Lo único que hemos podido hacer es sobrevivir: llevar el coche a casa y sumar puntos para el equipo", apuntó.



Sordo consideró, en todo caso, que los 11 puntos logrados en Montecarlo "al final del año podrían ser muy importantes".



"Necesitamos reiniciar y pasar al siguiente rally (a finales de febrero, en Finlandia) con plena potencia", deseó.