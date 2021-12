Sainz: Hasta el rabo todo es toro, pero dependo de que fallen otros

Abu Dabi, 9 dic (EFE).- El español Carlos Sainz (Ferrari), séptimo en el Mundial de F1, que se decidirá este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi entre el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), no se decantó este jueves en Yas Marina "por ninguno", porque "ambos se lo merecen", aunque admitió que tiene su favorito, en espera de un desenlace "limpio"; y comentó a EFE que "hasta el rabo todo es toro", en su afán por el quinto puesto final en el certamen, para el que debería esperar que fallasen otros.



"Hasta el rabo todo es toro y hay una batalla importante por el quinto puesto, pero está claro que yo ahora mismo soy más un 'outsider' que un claro candidato, porque necesito al menos quedar quinto en carrera, que es algo que se puede conseguir perfectamente, porque en Yeda pude haber acabado quinto sin el error de la 'cuali'; pero necesito que los demás también fallen", respondió a Efe en la zona mixta del circuito de la capital de los Emiratos Árabes Sainz; séptimo en el Mundial, con 149,5 puntos, cuatro y medio menos que su ex compañero inglés Lando Norris (McLaren); y a ocho y medio de su actual compañero en Ferrari, el monegasco Charles Leclerc.



"El hecho de que ya esté en la batalla con Charles y Lando, en mi primer año en Ferrari, cuando ellos llevan tres con su coche; y que me haya conseguido colar en esa batalla ya es una buena noticia y convierte en bueno el año", indicó el talentoso piloto madrileño este jueves en Yas Marina.



"Y si lo remato, entonces ya sería un buen, buen, buen año", indicó Sainz, que viene de acabar octavo en Yeda, el pasado domingo -en el debut de Arabia Saudí- y que este año firmó con la escudería más laureada de la historia de la categoría reina tres de los cinco podios que cuenta en la Fórmula Uno.



Motivo por el que no sería para nada descartable que el contrato que le une a Ferrari, vigente un año más, pudiera prolongarse. "Bueno, no sé qué pasará con el contrato; creo que estamos todos bastante contentos, incluido yo. Y creo que está siendo una temporada positiva. No fue nada fácil la adaptación, sobre todo teniendo en cuenta que no hubo prácticamente sin tests de pretemporada".



"Pero el hecho de que esté acabando la temporada más fuerte de cómo la empecé, también me da confianza; y sé que ha habido una progresión y estoy confiado con miras a 2022, porque me siento rápido y cómodo", afirmó a Efe el hijo del doble campeón mundial español de rallys -y triple ganador del Dakar- de idéntico nombre.



A Carlos le gusta la nueva versión de Yas Marina, una pista 'retocada' este año que pasó de ser de algo más de cinco kilómetros y medio en su debut -en 2009- a tener ahora 5.281 metros (el domingo está previsto darle 58 vueltas, para completar un recorrido de 306,1 kilómetros). "La teoría dice que es más fácil adelantar, porque más difícil es casi imposible. Creo que los cambios están hechos en la dirección correcta; pero cuánto ayudará al Ferrari no lo sé, aunque puede que un poco peor que el circuito base, porque era algo más revirado", dijo.



Acerca de la resolución del Mundial ya había comentado en la rueda de prensa oficial de la FIA que "es el final más emocionante posible".



"Pero no me gusta cómo se están polarizando las cosas en las redes sociales, a favor de uno o de otro. Por eso no digo nada, porque si elijo a uno, los seguidores del otro se enfadarían; y al revés. Ambos han hecho una temporada increíble, los dos están a un nivel increíble y espero que se resuelva de una forma limpia por el bien del deporte y de la F1 en particular", añadió Sainz.



Luego, al ser insistido en la zona mixta, se reconfirmó en la idea que sea quien sea el que gane el Mundial, será un campeón limpio "si la última carrera es limpia". "Creo que sí. Todo el mundo puede cometer errores durante un año en alguna batalla; pero si la batalla se mantiene limpia en la última carrera será justo campeón el que gane", apuntó.



"No me voy a mojar, pero si no eres compañero de equipo de alguno de los dos no sabes si está muy por encima tuyo o no"; dijo Carlos en referencia a las declaraciones de su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Alpine), que opinó este jueves que " ahora mismo, Verstappen está un punto por encima de los demás".



"Entiendo lo que dice Fernando. Yo he sido compañero de Max (ambos debutaron el mismo año, en Toro Rosso) y sé que es buenísimo. También sé que no es imbatible", precisó.



"Pero no os voy a decir por quién me decanto, aunque yo me decanto por alguien, indicó, cuestionado de nuevo por Efe, Sainz. "En mi cabeza tengo perfectamente claro quién creo que va a ganar, es imposible estar al cincuenta por ciento en estas cosas", dijo.



"Siempre tienes un poco una preferencia o una sensación de que alguien va a ganar, esto es natural. El problema es que veo las redes sociales tan crispadas, tanta rivalidad entre un bando y otro, tantos insultos, tanto abuso de un lado a otro... cosas que tienen tan poco sentido lo que leo, que no me apetece meterme en la pomada", afirmó.



"Porque, ¿para qué? ¿Para que unos te linchen unos y los otros digan que qué listo eres? Pues a mí, sinceramente, no me aporta nada meterme en el ajo ese", contestó a Efe el español de Ferrari en Yas Marina. "Así que: que gane el mejor y que represente bien a este deporte en una buena batalla, que sea limpia; y que se resuelva el Mundial con deportividad; y que la Fórmula Uno disfrute de un final apasionante en un final que no se había visto en décadas", añadió Carlos Sainz este jueves en Abu Dabi.



Adrian R. Huber