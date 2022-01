Checa: "Ha sido emocionante poder rodar con Nani, Sainz y Peterhansel"

Redacción deportes, 3 ene (EFE).- El español Carlos Checa (MD Rallye), debutante en el Dakar, acabó trigésimo priemero, a 37 minutos y 34 segundos del francés Sebastién Loeb (Bahrain Raid Xtreme), ganador en coches, en una segunda etapa que catalogó de ?muy divertida? y ?emocionante?, al haber podido rodar en un tramo cerca de pilotos punteros como los españoles Carlos Sainz y Nani Roma y el francés Stéphane Peterhansel

?Hemos ido muy fluidos, con nuestro ritmo y cogiendo velocidad. Me ha encantado estar un rato con Nani Roma, Sainz y Peterhansel, que nos han pasado, y poder rodar un tramo con ellos vale todo; ha sido muy emocionante?, dijo el expiloto del Mundial de motociclismo y campeón en 2011 del Mundial de Superbikes

?Segunda etapa finalizada y muy divertida. Me lo he pasado muy bien y no nos hemos dejado mucho, más allá de un pequeño problema en la pantalla en la que salió una luz roja y hemos dudado un poco por si era algún problema, pero el coche funcionaba bien?, completó sobre sus sensaciones.