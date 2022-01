Lucio Álvarez: "Estoy muy desilusionado"

Redacción deportes, 10 ene (EFE).- El argentino Lucio Álvarez (Overdrive Toyota) aseguró que está ?muy decepcionado? tras ver cómo se esfumaban sus opciones de lograr un gran resultado en la general de coches del Dakar -ocupaba hasta este lunes la cuarta posición- por perder más de tres horas al romperse el diferencial de su vehículo.

"Veníamos haciendo una carrera increíble. Hoy era una etapa para mí porque tenía muchísimas dunas y muy difíciles... No tenía que ser parte del juego hoy. No, no... no es parte. Estoy muy desilusionado. Este Dakar tenía que ser el nuestro", dijo en el campamento, visiblemente triste.

?Se nos rompió un diferencial. Empezamos a escuchar un sonido cada vez más fuerte sobre el kilómetro 42. No nos quedó más que esperar al camión de asistencia y cuando llegaron cambiar el diferencial", comentó sobre el percance.

Ahora, Lucio Álvarez junto a su copiloto, el español Armand Monleon, ocupa la 22ª plaza de la general.