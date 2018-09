Márquez, sobre la cancelación: "La decisión ha sido la correcta"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), líder del mundial de MotoGP, valoró la cancelación del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP y resaltó que "la decisión ha sido la correcta pues todos -explicó- queremos correr y a todos nos ha costado decidir, pero tenemos un compañero en el hospital y ya vimos lo que pasó ayer con este asfalto".

Márquez se refirió al grave accidente que sufrió el español Tito Rabat, que tuvo que ser intervenido de urgencia en el Hospital Universitario de Coventry de las fracturas de fémur, tibia y peroné -aunque hoy ya se pudo ver alguna foto en la que se encontraba de pie apoyado sobre unas muletas-, que estaba demasiado "fresco" en la retina de todos los pilotos del mundial de motociclismo.

"Yo estaba preparado para correr, ciento por ciento concentrado, pero creo que al final la Comisión de Seguridad está para algo, nos han reunido, nos hemos sentado y allí es donde hemos valorado los 'pro y los contra' y creo que la decisión ha sido la correcta ya que todos queremos correr, a todos nos ha costado mucho decidir esto", explicó el piloto de Repsol Honda.

Márquez reconoció que en la reunión enseguida se planteó la posibilidad de la cancelación del gran premio ya que "enseguida que hemos entrado en la reunión, Carmelo -por Carmelo Ezpeleta, CEO de la organizadora del campeonato- nos ha dicho directamente que la decisión la teníamos nosotros".

"Había que saber qué pensaba cada uno, todos han expuesto lo que pensaban y todos estaban de acuerdo, menos uno, en cancelar la carrera, sólo por una cuestión de seguridad, por las condiciones del asfalto, pues hay circuitos en los que ha llovido más y hemos corrido, pero en éste, cuando hemos salido en la vuelta de formación no llovía casi y era prácticamente imposible rodar", señaló Márquez.

El líder del mundial resto importancia al hecho de que le haya beneficiado que no se disputase la carrera porque "nunca sabes lo que puede pasar, pero me he encontrado bien y, aparte de eso, ha habido una frase muy buena en la reunión de la Comisión que es 'una carrera es una carrera y la vida sigue en Misano', de aquí en dos semanas tenemos otra carrera".

"Ayer ya pasó lo que pasó, está un compañero nuestro en el hospital, vimos lo que pasó, podríamos esperar a que lloviese menos, pero -se preguntó- ¿quien te garantiza que en mitad de carrera volviese a llover?, que lleguemos allí -al punto del accidente- y esté todo otra vez igual", recordó Márquez.

"Ha sido por las condiciones de la pista, por las condiciones del asfalto por lo que nos hemos visto forzados a tomar esta decisión", ensalzó Márquez, quien recordó que "en 2015 se corrió aquí en agua, llovía mucho y se pudo correr y nadie se quejó y fuimos los primeros que corrimos, pero ayer ya se vio y hoy lo hemos vuelto a comprobar cuando se hacía la vuelta de formación que han re-asfaltado y por equis razón no lo han hecho de la mejor manera".

"Lo he dicho durante todo el fin de semana, ya en seco se veía que el re-asfaltado no era bueno, es asfalto nuevo pero no es bueno y cuando ha llovido el problema ha ido a más, ha sido mucho más grave y alguien será el responsable", manifestó el piloto de Repsol.

"Está claro que lo que hemos pedido los pilotos en esa reunión es que para el año que viene queremos volver, queremos devolverle a la afición todo lo que han aguantado, pero con condiciones del asfalto buenas", dijo Márquez.