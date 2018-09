Márquez dice que lo importante es que no se ha hecho nada en la caída

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), quien sufrió una caída durante la segunda clasificación para el Gran Premio de San Marino de MotoGP afirmó que "lo importante" es que no se ha hecho daño y ha podido coger la moto.

"Aunque no mejore el tiempo, te quedas con el 'chip' de haberte subido a la moto", explicó.

Márquez restó importancia al percances ya que reconoció que, simplemente se tenía que caer pues: "En todas las calificaciones se fuerza y esta vez he ido más a lo seguro que a lo arriesgado, porque he montado el compuesto de neumático medio delante en vez del duro, precisamente para evitar esa caída, pero sabía que en ese punto se podía cerrar, y más teniendo el neumático nuevo detrás, porque el balance de la moto cambia aquí bastante de uno a otro".

"Si te caes en el FP4 o en el FP3 sabes dónde están los límites, pero en las caídas de la Q2 fuerzas más, con depósito vacío y neumático nuevo detrás pero ya iba alerta durante todo el fin de semana y en la calificación hay riesgos que no ves y los sobrepasas", destacó el piloto de Repsol Honda.

"Iba a una estrategia de tres neumáticos, porque sabía que aquí estaría muy apretado y, en caso de caída, estaría la otra moto preparada", explicó Márquez.

El líder de la escuadra Repsol Honda explicó que lo primero que se le pasó por la cabeza fue "cruzar la pista". "Pero he pensado que igual me penalizaban ya que cruzar la pista es peligroso, pero como estaban ahí los boxes pensaba que sería más rápido".

"Luego he visto la moto de un fotógrafo, pero no estaban las llaves puestas. Y luego ha venido el bandera con otra moto y él ha hecho un gran trabajo, porque ha ido rápido, y el equipo ha sido hábil, porque la moto estaba lista, fuera y sin calentadores y por eso hemos podido ir más rápido de lo que me esperaba, porque he podido dar dos vueltas", explicó Márquez.

En cuanto a la carrera de San Marino en sí, Marc Márquez señaló que no sabe muy bien cuál será el desarrollo de la misma puesto que "la adherencia de la pista cambia mucho de un entrenamiento a otro, así que después de la carrera de Moto2 habrá menos adherencia".

"Me encuentro preparado para llegar al final con ellos y luego ya veremos que pasa durante la carrera y, si no puedo, tengo que entender que un podio o coger puntos también es importante", reconoció Márquez.