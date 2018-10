Jorge Prado: ´El esfuerzo tiene recompensa´

Madrid, 2 oct (EFE).- Jorge Prado (Lugo, Galicia, 2001) logró el pasado domingo el título de campeón de motocross MX2, siendo el primer español que lo consigue, y a sus 17 años ya justifica la apuesta que hicieron sus padres al irse a vivir a Lommel (Bélgica) tras el que asegura, en una entrevista con EFE, que "el esfuerzo tiene recompensa".



El lucense no olvida el sacrificio que ha hecho su familia por él y tiene claro que, a pesar de su éxito precoz, aún le queda mucho que mejorar, tanto encima de la moto como en el físico para luchar con los mejores de la competición.



Pregunta.- ¿Por qué el motociclismo?



Respuesta: Mi padre lo hacía como 'hobby', siempre que le veía en una moto de trial a mí me daba celos y un día decidió comprarme una a mí y empezar. Empecé con tres años con una moto de trial y con seis años en moto de cross.



P.- Y ahora podrá decir que es mejor que su padre.



R.- Ahora sí lo puedo decir (ríe).



P.- Un camino que no ha sido fácil.



R.- En 2011 gané el Mundial y Europeo de la categoría de 65, recibí apoyo de Red Bull y de KTM y decidimos irnos toda la familia a Lommel (Bélgica) porque la base del equipo estaba allí (este año ha cambiado a Italia). De cara a mi futuro era mejor para entrenar y hacer carrera.



P.- Imagino que fue una decisión difícil.



R.- Fueron unos años bastante complicados, especialmente los primeros. Un país totalmente diferente. Mis padres dejaron sus trabajos y tuvieron que irse allí a buscar otro así que fue complicado al principio.



P.- Algunos pilotos del campeonato del mundo de motociclismo entrenan en su disciplina, ¿qué les puede aportar?



R.- Es un deporte bastante complicado y que requiere una gran forma física. Pero a ellos sobre todo les aporta mucho control encima de la moto.



P.- Hablando de control a todos se nos viene a la cabeza Marc Márquez.



R.- Sí, él también entrena 'Dirk Track' y en esas salvadas seguro que estos entrenamientos le ayudan bastante.



P.- ¿Es lesivo el motocross?



R.- El motocross es una disciplina en la que es muy fácil caerse y tener lesiones. Cada vez que te caes si no te lesionas te tienes que sentir afortunado porque cada caída, y más a este nivel, el impacto es fuerte.



P.- ¿Cuándo se dio cuenta de que podría ser campeón?



R.- A mitad de temporada, cuando me puse primero en la clasificación del campeonato ya vi que tenía muchas más posibilidades de ser campeón.



P.- En que pensó cuando fue campeón.



R.- En el esfuerzo de toda mi familia hasta ahora. Mi madre trabaja muy duro, mi hermana está en la escuela en Bélgica y no podemos pasar mucho tiempo juntos. Por mi parte el sacrificio entrenando y en cada carrera. Pero el esfuerzo tiene recompensa y lo he logrado".



P.- Tuvo un choque con Paul Jonas en plena lucha por el campeonato, ¿cambió mucho su relación?



R.- Después del incidente en Turquía la relación entre nosotros no ha cambiado, no hablábamos mucho fuera de pista, ni dentro claro, vamos en moto (ríe). Después del accidente, o choque, no hablamos pero no nos llevamos mal.



P.- Ahora lo lógico sería pensar en un ascenso de categoría, ¿por qué no lo hace?



R.- Soy bastante joven, no tengo fuerza suficiente para competir contra los mejores en la categoría máxima, así que tengo que esperar todavía. La mayoría de los pilotos en la categoría máxima tienen de 24 años en adelante, y mi físico no es igual. Tengo que formarme mucho más. Hay una norma que dice que si eres dos veces campeón del Mundo, así que si el año que viene lo logro subiré de categoría.



P.- Entonces si se mantiene en la categoría su objetivo será repetir el título, ¿no?



P.- Sí, mi objetivo es repetir título el año que viene. Vamos a entrenar muy duro, más incluso que este año que aunque parezca que es imposible aún se puede.



P.- ¿Cómo lleva haber logrado este éxito tan joven?



R: Si eres campeón del mundo te das a conocer más y eso es bueno para mí y para el motocross en España, que también es importante para ellos que haya conseguido este titulo.



P.- ¿Quién es su ídolo?



R.- De referencia tengo a Antonio Cairoli. Es mi compañero de equipo y entrenamos todos los días juntos así que puedo ver cual es el máximo nivel. Tengo esta suerte y así puedo seguir mejorando.



Óscar Maya Belchí