Rins asegura que la estrategia es "salir y tirar"

Cheste (Valencia), 17 nov (EFE).- El español Alex Rins (Suzuki GSX RR), segundo en la clasificación de entrenamientos para el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP tras Maverick Viñales ha asegurado que su única estrategia es "salir y tirar".



"La estrategia es salir y tirar, Maverick normalmente no sale muy bien, pero esa motivación extra que se coge por salir en 'pole' lo mismo le hace salir más rápido que todos y se pone primero, pero nosotros, encontremos lo que nos encontremos, la estrategia es salir y tirar", incidió Rins.



El piloto de Suzuki dijo estar muy contento de su rendimiento y de su final de temporada, si bien señaló que "la verdad es que no me esperaba hacer este final de campeonato, algún podio, alguna buena carrera pero no ser regular".



"Al final hemos rodado rápido en seco y también hemos rodado rápido en mojado, tenemos una buena puesta a punto, sólo falta por mejorar un poquito y, sinceramente, yo creo que Dovizioso, Petrucci y Márquez tienen un poco más que nosotros, pero una vez ahí, en el grupo de cabeza vas con ellos", comentó Alex Rins.



"Si la carrera es en agua dependerá de la cantidad de agua que haya en pista para que sea de una manera u otra, ya que hemos probado un poco de todo en pista y en donde más cómodos nos hemos sentido ha sido cuando había mucha agua, así que si tiene que llover que llueva bien", dijo en tono algo irónico.



Y al referirse a las dos caídas que sufrió durante la jornada, Alex Rins dijo que se había caído en el mismo sitio "y de la misma manera, de delante; la primera ha sido algo más suave y la segunda más bestia, porque he empezado a dar vueltas en la grava y me he dado un golpe en la cabeza".



"Cuando he llegado al 'box' no sabía muy bien dónde estaba, incluso ahora me duele un poco la cabeza, pero estoy contento porque, aparté el dolor de la caída rápido para hacer unos buenos entrenamientos", recalcó Rins.