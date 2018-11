Rins: "Espero que el año que viene podamos conseguir la primera victoria"

El piloto español Álex Rins (Suzuki) señaló, tras acabar en segunda plaza en la carrera de MotoGP del GP de la Comunitat Valenciana, que confía en poder conseguir la próxima temporada su primera victoria, tras los cinco podios que ha conseguido en esta sin poder subir a lo más alto del cajón.



"Uno de nuestros objetivos es lograr esa primera victoria tras cinco podios, tenemos nivel y moto para conseguirlo, y espero que el año que viene pueda conseguirla", indicó



Sobre el desarrollo de la carrera apuntó que "en la primera carrera estaba muy motivado, no me creía que había abierto tanto espacio, después cuando ha llovido tanto he cometido más errores y estaba más nervioso y es cuando me han atrapado. En la segunda parte la concentración no la he perdido, la estrategia era la misma y he tirado, pero me han pasado Valentino y Dovizioso".



Rins se mostró satisfecho por la temporada que acaba de concluir en Valencia y señaló que se pone de nota "un 8,5 y estoy muy contento, hemos evolucionado mucho y creo que hemos hecho una gran temporada", concluyó.