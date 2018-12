Joan Mir: "Quiero ser competitivo en MotoGP lo antes posible"

El piloto español Joan Mir (Suzuki) ha afirmado este martes que su deseo es "ser competitivo lo antes posible en MotoGP", ya que no ha llegado en apenas tres años a la categoría reina del motociclismo mundial "solo para participar". "Sinceramente, espero lo que he esperado en todas las categorías: ganar, ser competitivo lo antes posible y tener los buenos resultados que nos merecemos", ha señalado en una rueda de prensa que ofreció en un hotel de la capital balear.



El piloto mallorquín, 21 años, es la apuesta de futuro de la escudería Suzuki y la próxima temporada formará equipo con el catalán Álex Rins. La marca japonesa apostó por Mir para que dé el salto a MotoGP tras su brillante palmarés en Moto3 -se proclamó campeón del mundo- y Moto2. "Estoy en una fábrica espectacular, como Suzuki, y me planteo que debo ir creciendo poco a poco, sin prisas. Tenemos un proyecto muy guapo por delante y hemos de aprovechar esta oportunidad. Sinceramente, en el futuro espero lo que he esperado en todas las categorías, es decir, ganar", ha explicado.



En sus primeros entrenamientos con su nueva moto, Mir no ha apreciado grandes diferencias. "No hay muchas cosas que se puedan comparar, nunca había probado una moto de tanta potencia ni que vaya tan bien. Los test son para coger sensaciones, intentar dar las más vueltas que puedas y creo que han sido cuadro días muy positivos para nosotros. Hemos realizado muchas pruebas y estoy contento de las sensaciones y conclusiones que hemos extraído", subrayó.



Dijo, en ese contexto, que en todas las categorías hay "un ambiente competitivo". "Todos quieren ganar. En eso no he notado ningún cambio. Si me dado cuenta de que en los bóxes hay más gente. El año pasado habían cuatro personas trabajando para mí. Ahora hay un montón de gente, tanto dentro como detrás de los bóxes y eso sí es un cambio", señaló.



A la pregunta de cómo reaccionó al coincidir con las grandes estrellas del motociclismo mundial, con un monto de títulos en sus espaldas, cómo Valentino Rossi, Marc Márquez y Jorge Lorenzo, respondió: "La primera vez que te los encuentras la verdad es que impresionan. Lo comparo mucho cuando entré en Moto3 el primer año. Ves a pilotos que has visto por televisión y coincides con ellos en la pista. Estás un poco impactado, pero después la segunda vez, y en el circuito, ya los quieres pasar".



Mir, asimismo, opinó sobre el futuro duelo que mantendrán la próxima temporada Marc Márquez y Jorge Lorenzo en Honda. "Evidentemente Jorge lo tiene complicado porque Márquez acumula mucha experiencia en esa moto, pero ya se verá. Jorge ha demostrado que hay muy pocos pilotos como él en la parrilla, y si alguien puede ganar a Marc es él" , dijo refiriéndose al piloto balear.



Ante un curso tan apasionante como el del próximo año en MotoGP, Mir tiene claro quien será el rival a batir: "Márquez, está clarísimo desde hace un par de años", resumió el piloto mallorquín.