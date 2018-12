Raúl Fernández: ´Este año podemos luchar por entrar entre los cinco primeros´

Raúl Fernández, campeón del Mundo júnior de Moto3, dará el salto el próximo año al mundial absoluto, en una temporada en la que aseguró, durante una entrevista en la Agencia EFE, que espera poder "luchar por entrar entre los cinco primeros".

El madrileño de 18 años vivió en 2017 una temporada en Mahindra que "no se la recomienda a nadie", pero ahora con KTM en el equipo que dirige Jorge Martínez Aspar ha recuperado la ilusión y afronta el nuevo reto con mucha confianza tras un primer test en el que estuvieron "muy bien".

Pregunta.- Campeón del Mundo júnior de Moto3 después de todo lo que pasó y vivió en 2017 con aquellos momentos de duda, ¿lo ve todo de otra manera?

Respuesta.- Se ve todo más claro. Pasamos un año muy difícil porque fue un año que se esperaba mucho y vinieron muy poquitos resultados, nos costó mucho a la hora de asimilar que no podíamos estar luchando por podios.

Después de haber conseguido ser tercero el año anterior llegamos con muchas expectativas y que salga tan mal se te complica todo y no piensas en lo mismo, estás descentrado y con muchas dudas en la cabeza. Tener un buen equipo y un buen ambiente a tu alrededor te da el impulso que necesitas cuando estas mal para saber sobreponerte y volver con mucha más fuerza.

P.- ¿La 'escuela de sufrimiento' de Mahindra es un espaldarazo para luego saber aprovechar sus oportunidades cuando llega a una moto competitiva?

R.- Un espaldarazo muy grande (ríe). Es muy duro porque te enseña pero a base de palos. Tuve muchas caídas sin saber el porqué y al final sobre todo te enseña a ir siempre al límite y cuando llegas a un año en el que todo está muy igualado es cuando puedes marcar la diferencia que es lo que ha pasado este año.

El año pasado con muchas caídas y circunstancias difíciles me sirvieron para que este año a cualquier momento difícil se hacía menos, hemos sabido dar el paso mirando que el 2017 fue muy duro. Es una escuela pero no se la recomiendo a nadie.

P.- Al final cualquier duda que pudiera tener era con la mecánica, ¿con el equipo se siente a gusto y confiado en sus posibilidades para el futuro?

R.- Al final cuando llegas al 2017 y todo va mal dudas si es el equipo, si eres tú o si es la moto; no lo sabes. Pero cuando al año siguiente cambias de marca, a una fábrica como KTM que ha sido increíble el apoyo que nos ha dado, y ves que sale todo bien se te quitan las dudas. Ahora mismo creo 100 por cien en el equipo.

Hemos estado muy bien en el primer test que hemos hecho de cara al año que viene y creo que podemos hacerlo muy bien porque me he sentido muy arropado desde el primer momento. Ha sido la primera vez que he trabajado con ellos porque el equipo que me rodeaba lo ha cambiado Jorge (Martínez Aspar) por los del Mundial de Moto3 que estaban con Miño y me he sentido muy arropado.

P.- ¿Va a notar la ausencia de Nico Terol durante esta temporada?

R.- Sí. El primer año que trabajé con él fue duro porque Nico me ayudaba pero yo aún no tenía tanta metodología de trabajo y él me inculcó esto. El segundo año, que ha sido éste, hemos trabajado muy bien, hemos disfrutado mucho y más que un entrenador ha sido un apoyo importante para saber solventar algunos fines de semana un poco complicados. De cara al año que viene me sabe mal que no esté, estará con nosotros solo cinco carreras porque él correrá en Moto E y será divertido ver las carreras y me alegro porque vuelva a la competición y que siga ayudando a los niños con el equipo júnior.

P.- Es el segundo campeón del mundo madrileño de esta temporada además de Jorge Martín y es un gran mérito. ¿Qué espera de 2019 en Moto3?

R.- Al final como he cambiado de mecánicos y el método de trabajo es un poco diferente al FIM porque hay menos entrenamientos y se afronta diferente el fin de semana, el objetivo en las tres primeras carreras, que son fuera y en circuitos que no conozco, quiero tomármelas muy tranquilo para conocer al equipo; quiero aprender.

A partir de las tercera o cuarta carrera ver un poco cómo estamos e intentar luchar por estar entre los cinco primeros, que es algo muy difícil pero creo que si trabajo como he hecho este año creo que podemos luchar por entrar entre los cinco primeros.

P.- Sin prisa pero pensando en el podio.

R.- Todos queremos entrar en el podio (ríe), pero es muy difícil. Hay mucho nivel. Se han ido los tres o cuatro más rápidos del año pasado y nos quedamos un grupo de mucho nivel, aunque seguro que este año vuelven a salir otros tres o cuatro pilotos que marcan la diferencia. Pero sí que se parte con otra mentalidad diferente, de que se puede hacer podio; es difícil pero se puede luchar.