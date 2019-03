Lorenzo dice que hay "cuatro motos para ganar el título y seis para carreras"

El español Jorge Lorenzo, que comienza este fin de semana su singladura como nuevo piloto oficial del equipo Repsol Honda, aseguró este jueves que hay "cuatro motos con posibilidades de ganar el título y seis que pueden ganar carreras".



"Eso sí. Hoy en día, con cualquier moto de MotoGP puedes ganar carreras, si el piloto está convencido y tiene mucho talento y energía", aclaró Lorenzo, para enseguida recalcar que "ganar el título es otra cosa, pero hoy en día, quizás hay cuatro motos con posibilidades de ganar el título y seis que pueden ganar carreras".



Sobre su reciente lesión de escafoides, el nuevo piloto de Repsol Honda señaló que cada día se encuentra mejor, si bien "por la mañana siempre es un poco más difícil, porque durante la noche la muñeca se endurece y cuesta calentarla, pero cada día que pasa cuesta un poco menos". "Podría haber llegado mejor y haber llegado peor, pero son las circunstancias que tengo, pero en la moto, por la posición, no estoy tan mal y no creo que eso me impida hacer una buena carrera", comentó el piloto de Palma de Mallorca.



Como siempre, Jorge Lorenzo fue muy positivo en sus aseveraciones al afirmar: "Puede pasar de todo, tanto bueno como malo, si bien espero que pasen cosas buenas, no descarto nada, aunque, evidentemente, no soy el favorito ni estoy en el grupo de los favoritos, en mi opinión, pero tanto para esta carrera como para el campeonato no descarto nada".