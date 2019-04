Márquez emplea el nuevo "spoiler" pero no hace valoraciones

Márquez emplea el nuevo "spoiler" pero no hace valoraciones

Austin (Estados Unidos), 12 abr (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) estrenó el polémico "spoiler" de la discordia en las primeras carreras de la temporada durante la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran premio de Austin, pero no quiso hacer valoraciones sobre el nuevo apéndice.



"Era una de las opciones que teníamos durante el fin de semana, utilizar esta pieza nueva en el basculante, pero no se muy bien cómo decir el nombre de esta nueva pieza", dijo muy ácido Márquez, quien para no dejar dudas volvió a meter el dedo en la herida al recordar con una sonrisa que "esta pieza para la rigidez del basculante, porque no se puede decir el otro nombre -aerodinámica-, y se ha notado súper rígido el basculante".



"Bromas aparte, sí que es cierto que el equipo ha trabajado en ello y todo ha ido bastante bien, el ritmo que teníamos era bueno y por eso hemos decidido probarlo, para saber qué aportaba realmente, pero lógicamente es la primera vez que lo ponemos en pista y necesitamos dar más vueltas, entenderlo un poco más y sobre todo saber la información que aporta", comentó.



"La primera sensación es que hace 'down force', que era lo que realmente los ingenieros ven cuando hacen las pruebas; y es que cuando llegas a una frenada a alta velocidad hace 'down force' y se logra un efecto aerodinámico en la parte trasera; básicamente lo que se logra con el 'down force' es que se aplasta un poco la moto contra el suelo", explicó el piloto de Repsol.



No obstante, Marc Márquez dijo que "hay puntos positivos y puntos negativos; la frenada es un punto positivo, pero luego se tienen que analizar los puntos negativos, que es lo que no he hablado con el equipo y tenemos que verlo".