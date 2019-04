Rossi decepcionado por no ganar, feliz por ser competitivo

Austin (Estados Unidos), 14 abr (EFE).- El italiano Valentino Rossi, que se tuvo que conformar nuevamente con la segunda plaza de un gran premio, ahora el de Las Américas y antes en Argentina, dijo estar por una parte "decepcionado, porque hace tanto que no gano, pero por otra parte feliz por ser competitivo".



"Hoy podría haber sido el día para conseguir la victoria, pero después de que Rins me pasara, he cometido un error en la frenada", lamentó el piloto italiano.



Rossi comentó que "al ver caer a Márquez he pensado que era una buena ocasión, pero sabía que sería difícil porque quedaban muchas vueltas y me he concentrado en pilotar bien, estaba rodando fuerte hasta cierto punto".



"Después ha llegado Rins y he probado a empujar fuerte, pero he visto que no podíamos porque él era un poco más fuerte que yo y en el último giro, si hacíamos todo perfecto, podía probar a hacer un ataque desesperado, pero me he ido largo en la curva once y ahí lo he perdido", explicó Rossi.



"En líneas generales ha sido un buen fin de semana", afirmó.



En lo que se refiere al campeonato, Valentino Rossi explicó que "ahora hay cuatro pilotos con cuatro motos diferentes delante, y el campeonato está muy nivelado, pero hay que reconocer que el campeonato está así de igualado porque Márquez se ha caído, si no habría ganado y tendría mucha diferencia delante".



"Hoy en día Marc y la Honda son los que están más fuertes", incidió Rossi, que sigue viendo favorito a Márquez pues "en Qatar hizo segundo y en Argentina dominó igual que aquí, que cuando se ha caído lideraba con 3 segundos. Así que, absolutamente sí".