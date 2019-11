Viñales afirma estar "contento y sorprendido de su tiempo"

Sepang (Malasia), 2 nov (EFE).- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), segundo en la clasificación de entrenamientos para el Gran Premio de Malasia de MotoGP dijo estar "contento y satisfecho con el resultado, y sorprendido con el tiempo que he conseguido con el neumático intermedio".



Viñales apostó por el neumático intermedio para buscar su vuelta rápida porque se sentía "muy bien, sobre todo en el tercer libre para ritmo y vuelta rápida, así que intentaremos mañana salir a tope y ver qué pasa".



"Estamos intentando mejorar, pero está claro que Fabio -Quartararo- le sabe sacar el máximo rendimiento a una vuelta y eso hay que aprenderlo, aprender a sacarle el máximo rendimiento y hacerlo", comentó Viñales sobre su rival y autor de la "pole".



"Para mí es muy importante el podio, estar en el podio ya que todavía no he hecho ningún podio en Malasia, así que poder estar en el podio ya es un gran objetivo, y si tengo la oportunidad de luchar por la carrera lo voy a hacer, voy a ir al ciento por ciento a por ella. Saldré, tiraré y ya veremos a ver qué sucede", afirmó.



En cuanto a sus rivales para la carrera, Maverick Viñales aseguró que había "muchas incógnitas", pero luego aclaró que "Dovizioso ha hecho unas cuantas vueltas muy rápidas, Marc seguramente se pondrá rápido delante, y Rins también. Valentino no está mal, así que somos unos cuantos pilotos los que podemos optar a luchar por el máximo".



"Esta es una pista complicada, con el calor, poca adherencia, pero esta mañana me he sentido genial en ritmo y en los cuartos libres también, así que me veo fuerte. Me veo fuerte y con la misma progresión que llevaba en Phillip Island", recordó Viñales.