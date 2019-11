Toni Bou también gana en Rennes

Redacción deportes, 24 nov (EFE).- El español Toni Bou (Repsol Honda) consiguió la victoria en la segunda prueba del campeonato del mundo de X-Trial, disputado en el Glaz Arena de Rennes (Francia), tras imponerse en la final al también español Adam Raga (TRRS).



Bou suma el segundo triunfo en las dos pruebas disputadas y encabeza la clasificación del Mundial que, claramente, habla español ya que los cuatro primeros son Bou, Raga, Jaime Busto y Miquel Gelabert; Jorge Casales es sexto y Gabriel Marcelli, octavo.



"Estoy contento con este triunfo en una prueba que ha ido aumentando su nivel de exigencia a medida que pasaban las rondas. En la primera no me he acabado de sentir a gusto del todo, pero tras cambiar de moto para la segunda, que ya era más complicada, me he encontrado mucho mejor y he pilotado con mayor efectividad y precisión en una final realmente exigente", dijo Bou en declaraciones a la organización de la prueba.



La próxima cita del Campeonato del Mundo de X-Trial, tendrá lugar en el Budapest Arena el próximo 19 de enero.