Maverick Viñales: "Hacía tiempo que no disfrutaba tanto de las carreras"

Maverick Viñales, que llegaba al inicio de la temporada en plenas condiciones, aún tendrá que esperar, como el resto de sus compañeros, para volver a la pista. Eso no quita que siga siendo la principal apuesta de muchos, sobre todo de su equipo, para plantarle cara al eterno campeón, Marc Márquez.

Todo indica que la temporada comenzará finalmente en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto tras la suspensión de Qatar y los aplazamientos de Tailandia, Austin y Argentina. "Se me ha hecho extraño ver las carreras desde casa, estoy con los dientes largos", decía Maverick sobre las carreras de Moto2 y Moto3 que se celebraron en Qatar. "Tengo ganas de estar encima de la moto", explicaba para COPEGP.

Aunque, con esta situación, "puedo prepararme mejor para este año", aseguraba. "El plan va a ser seguir con los entrenamientos que estábamos realizando, seguir apretando con la misma intensidad y seguir creciendo hasta que arranque la temporada", comentaba Viñales, que ve esta espera como "una motivación extra".

"El año pasado ya teníamos una consistencia mucho mejor y este año daremos otro paso. Fuimos más constantes y estuvimos en el podio en circuitos donde antes era impensable. Si quieres ser campeón hay que estar a tope en todo momento", decía el piloto de Figueras. "Estoy bastante contento con el funcionamiento del motor. Yamaha ha hecho un gran trabajo durante el invierno. Poco a poco mejoraremos".

"Sinceramente, estoy muy contento y súper agradecido a Yamaha por la oportunidad de tener tres años para luchar por el Mundial. Lo que puedo sentir de la fábrica es la importancia que tiene esto para ellos. Me hubiera encantado que Valentino siguiera porque he aprendido mucho a su lado y siempre le estaré agradecido", comentaba Viñales sobre su actual compañero de equipo, que aún no ha decidido si seguirá compitiendo tras esta temporada.

Pocos días atrás, Jorge Lorenzo, que se retiró la pasada temporada como piloto profesional para volver al Mundial como probador de Yamaha durante la pretemporada, anunció que correría en el Gran Premio de Cataluña como 'Wild Card'.

Maverick Viñales opinaba que esto, seguramente, sea otra estrategia más de Yamaha: "Al final yo creo que es una táctica de Yamaha para probar piezas nuevas en carrera y saber si funcionan para poder utilizarlas nosotros en la otra parte de la temporada. En Montmeló será importante ver cómo funciona Lorenzo con la nueva moto, la que llevamos nosotros ahora. Si quiere hacerlo, ¿por qué no? Es muy divertido correr", concluía el piloto sobre este tema.

"Hacia tanto tiempo que no disfrutaba tanto de las carreras que estoy súper ansioso por ir. Tengo mil ganas", añadía. "Es una motivación impresionante tener el cartel de aspirante a título", decía Maverick Viñales con ganas de ver qué le depara una temporada para la que las expectativas son altas.