Mir dice no tener prisa, pero "mejor cerrar" en Valencia el título

Redacción deportes, 12 nov (EFE).- El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), líder del mundial de MotoGP reconoce ante la posibilidad de ser campeón este fin de semana que "urgir no es la palabra", pero que prefiere hacerlo en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana.



"Urgir no es la palabra, no es que tenga prisa, hay que hacer las cosas bien, pero está claro que si lo podemos cerrar, mejor, porque con todo lo que está pasando con el Covid, menos riesgo habrá de que pase algo", destaca.



"Este fin de semana lo tenemos salvado con la PCR negativa, pero esta situación desgasta mucho mentalmente, porque es una presión constante y no nos basta la presión que pueda ser jugarte un título, que encima tenemos que tener la presión esta del covid, es un extra que desgasta mucho mentalmente y me encantaría cerrarlo aquí, pero si no, lo intentaré en la última", afirma Mir.



El líder del mundial reconoce que pasar los controles PCR es "casi, casi como una clasificación pues todos sabemos lo que me estoy jugando ahora mismo y ver que la PCR es negativa es algo muy importante, ahora mismo, seguramente, es lo más importante, por eso cada vez intento tomar más medidas, ser un poquito más responsable y minimizar los riesgos".



"Lo que quiero decir es que no tenemos que hacer nada que no hayamos hecho ya. Está claro que es muy complicado cerrar un título, parece fácil pero no lo es", recalca el piloto de Suzuki.



"Cada vez voy pensando cosas que pueden hacer minimizar un poco el riesgo de contagio. Intento hacer todo vía telemática, intento no estar tampoco en contacto con mucha gente del equipo y en el equipo, en las reuniones en las que en teoría tendría que estar todo el equipo hablando, no estamos hablando todos", continúa Mir sobre sus precauciones ante el coronavirus.



"Estamos una parte del equipo y conectamos con la otra parte vía Zoom para intentar sobre todo minimizar los riesgos de contagio que pueda haber. En Andorra no salgo para nada de casa. Todo lo que se pueda hacer es bienvenido, pero no es seguro", reconoce Joan Mir



Y ya pensando en su planteamiento deportivo para el Gran Premio de la Comunidad Valenciana asegura que no ha "pensado nada en concreto". "Sabemos lo importante que es la clasificación e intentar pasar directos a la Q2".



"Iremos por partes y llegaremos donde podamos, si bien está claro que si me siento mejor con la moto, me costará menos luchar por las primeras filas y en eso nos concentraremos, en intentar tener una buena moto, una buena puesta a punto que me ayude para hacer una vuelta, pero conscientes de que lo más importante es la carrera", afirma Mir. EFE



