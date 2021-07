Pedro Acosta, sólido líder del mundial, continua pensando en divertirse

Madrid, 15 jul (EFE).- El español Pedro Acosta (KTM), sólido líder del mundial de Moto3, reconoce durante su periodo de descanso que el principal objetivo sigue siendo divertirse y que si tuviese que mejorar algo se enfocaría en las clasificaciones.



"El principal objetivo sigue siendo divertirse y sólo hubo dos carreras en las que me marqué objetivos, Mugello y Montmeló, donde cometí varios errores, por eso quiero seguir disfrutando cada vez que salga a la pista, ya que así es como mejor funcionan las cosas", afirma en una entrevista de su equipo el piloto de KTM.



Además, el líder del mundial, que cuenta con 48 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el también español Sergio García Dols (Gasgas), destaca que "si tuviera que cambiar algo, sería nuestra forma de enfocar los entrenamientos de clasificación"



"Para ser mi temporada de debut en el mundial, es muy positiva ya que hemos trabajado bien la primera parte del año y tanto el equipo como yo estamos contentos y satisfechos de cómo han salido las cosas en las primeras nueve carreras", asegura Acosta, quien destaca sus resultados en Países Bajos y Alemania.



"Llegamos a ellas después de dos rondas en las que nuestras sensaciones no fueron las mejores, pero en Sachsenring volví a sentirme fuerte, tanto en los entrenamientos como en carrera y acabamos ganando, mientras que en Assen sufrimos una fuerte caída en los entrenamientos, pero el domingo estuvimos delante", recuerda Pedro Acosta, quien tras su caída en Países Bajos tuvo que pasar una noche bajo vigilancia médica en un hospital de Assen.



El piloto de KTM explica que para él, la clave de su éxito ha sido "el trabajo duro y la ayuda que me ha prestado el equipo, pues sin ellos, no habría podido conseguir los resultados que he logrado y todos son importantes y cada uno tiene una función esencial".



"Mis rutinas se han vuelto un poco más profesionales. Paso muchas horas entrenando en moto, ya que lo considero una parte fundamental de la preparación del piloto y la forma física también es un aspecto importante; al final todo esto ya lo hacía antes, pero lo que ha cambiado ha sido la intensidad y el tiempo que le dedico a cada cosa", reconoce Acosta.



"Creo que he entendido bien la filosofía del equipo, así como ellos han entendido mi forma de pilotar y a partir de Montmeló modificamos un poco nuestras rutinas, y eso fue aún mejor para nosotros pues también empezamos a ser competitivos en los entrenamientos, buscando estar siempre delante", continúa el líder del mundial.



No obstante, Pedro Acosta reconoce en la entrevista de su equipo que "si tuviera que cambiar algo sería nuestra forma de enfocar la clasificación y en las últimas carreras nos concentramos en hacer nuestro trabajo, en encontrar un buen ritmo, y no nos fue mal, por eso, para la segunda mitad del año me gustaría seguir con el plan de trabajo de las dos últimas carreras, en Alemania y Holanda".