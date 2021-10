Joan Mir, segundo, reconoce que "es importante un viernes así"

El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), vigente campeón del mundo de MotoGP, segundo en la primera jornada del Gran Premio de San Marino y la Riviera de Rímini, ha reconocido que se encuentra bien y que "es importante un viernes así, porque siempre empiezan "un poco a remolque" en general. "Los sábados sí que es verdad que vamos medio bien, pero empezar bien un viernes hace que mañana tengamos algo de trabajo adelantado. Está claro que me hubiese gustado probar un poco más los neumáticos blandos y dar más vueltas con neumáticos de carrera, pero no ha podido ser, como tampoco ha podido ser para los demás y estamos ahí delante", se congratula Mir.

"En agua parece que Fabio no tiene la misma velocidad que en seco y es verdad que nos puede beneficiar, pero también podemos perder mucho, porque un cero nuestro o de Pecco nos quitaría todas las opciones, y en agua también hay más números", afirma Joan Mir sobre sus opciones al título. "Es verdad que tenemos que ir al ataque, pero creo que en seco también podemos hacer un buen resultado, aunque intentaremos jugar nuestras cartas esté como esté, en las condiciones que sea, e intentar apretar a Fabio", señaló el piloto de Suzuki.

Una vez más el sistema de bloqueo de la suspensión salió a colación, y Joan Mir dijo que una de las cosas por las que le habría gustado que fuese en seco es por este asunto, "por descartar si aquí funciona o no", añadió."Yo lo he llevado al final de la primera sesión y he podido ser rápido. Hay que analizar ahora bien todo, porque realmente no sé si aquí perderemos un poco en frenada mientras esperamos a la nueva evolución, que todavía no la tenemos aquí, pero creo que tenemos que hacerlo lo mejor que se pueda con lo que hay, mirar bien y trabajar bien", incidió al respecto del citado sistema Mir.