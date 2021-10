Bagnaia, pletórico, afirma que "la victoria en Aragón dio mucha motivación"

Misano Adriático (Italia), 19 sep (EFE).- El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21) se mostró pletórico tras su segunda victoria consecutiva en MotoGP y afirmó que la victoria en Aragón le dio "mucha motivación" y llegó a San Marino "mucho más preparado, incluso para ganar de nuevo".



"Es aún más especial en este circuito porque estamos en casa, enfrente de nuestra afición y ha sido impresionante la última vuelta, he hecho la vuelta más lenta del mundo en la vuelta de honor, tratando de saludar a todos, llegar ahí a la grada de los aficionados de Ducati ha sido una gran fiesta, lo he disfrutado todo en esta carrera", asegura Bagnaia.



Al recordar la carrera "Pecco" Bagnaia ha asegurado: "Sabía que era muy importante salir bien y empujar desde el comienzo, porque con el blando el agarre inicial era mejor y también sabía que Fabio, con el medio trasero, iría más rápido en la última parte de la carrera, así que traté básicamente de ir rápido y constante ya desde el principio".



"Hice la mejor salida de mi vida, porque empecé de inmediato, en cuanto se apagó el semáforo, estuve entrenándolo mucho hasta clavar la salida, y lo he conseguido, y cuando pasé la primera vuelta vi que ya tenía un segundo y pensé que era increíble, y traté de gestionar los neumáticos", señalósatisfecho el italiano.



"En las últimas vueltas ha sido muy difícil porque Fabio -Quartararo- iba recortando cuatro décimas por vuelta, pero la última traté de clavarla y el sector tres era en el que iba más fuerte y conseguí hacerlo muy bien", reconoció Bagnaia.



"Sabía que adelantar a una Ducati en Misano no iba a ser fácil y también que Fabio iba rápido en el sector uno y en el cuatro, pero en el dos y en el tres nos iban mejor a nosotros, así que estuve tratando de evitar que se acercase demasiado y la última vuelta intenté hacerla a la perfección, no fue fácil, pero fui capaz de conseguirlo y esta victoria aquí es muy especial", insistió el piloto italiano.



"En las últimas seis vueltas estaba aterrorizado por cometer el mismo error del año pasado, me decía 'no te caigas en la curva 6', pero cuando quedaban siete vueltas estuve a punto de caerme en la 1, porque hay un bache, y perdí el tren delantero, me asusté mucho, pero pese a esto, no es que haya sido más difícil a nivel mental, sino de exigencia física", explicó "Pecco" Bagnaia de la carrera.