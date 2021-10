Izan Guevara dedica la victoria a los fallecidos Dupasquier, Millán y Viñales

Izan Guevara (Gasgas), que consiguió su primera victoria en el campeonato del mundo de motociclismo en un accidentado Gran Premio de las Américas de Moto3 en el COTA (Circuit of The Americas) de Austin, dedicó la victoria a los tres pilotos fallecidos esta temporada, el suizo Jason Dupasquier y los españoles Hugo Millán y Dean Berta Viñales.

"La victoria es sobre todo, para el equipo, para mis padres, que siempre me han apoyado desde chiquitito, y para Jason Dupasquier, Hugo Millán y Dean Berta Viñales. Va para ellos", dijo.

El piloto de Gasgas dijo haber visto tras la carrera las imágenes del accidente, que calificó de "impactante" para asegurar que los involucrados tuvieron mucha suerte "sobre todo Alcoba, al que le ha salvado la moto, que la tenía delante, porque si no le habrían pisado".

Izan Guevara reconoció que la carrera fue "un cúmulo de emociones". "La verdad es que me encontraba súper bien cuando ha empezado la carrera y he podido llegar a tirar solo y a poder abrir un poco de hueco sobre mis rivales", destacó.

"Me siento muy contento por ello, pues físicamente me he encontrado súper bien, llevaba mi ritmo e iba controlando hasta mis pulsaciones y todo, el problema ha sido cuando ha salido la bandera roja, porque ahí me he estresado un poco, porque veía la victoria y el equipo me ha tranquilizado, más que yo mismo, y he salido motivado para la segunda carrera", explicó Guevara.

"Hice una buena salida y me puse a tirar otra vez, pero en la segunda vuelta se me ha rompió la suspensión trasera y ahí se acabó mi carrera, menos mal que hubo otra bandera roja y pudimos subir al podio y menos mal que todos los pilotos de la caída están bien, porque ha sido muy impactante", se congratuló el vencedor de Moto3.