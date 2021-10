Márquez "muy contento" de estar en primera línea en el Gran Premio de las Américas

Austin (EEUU), 2 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), tercero en los entrenamientos oficiales del Gran Premio de las Américas, se declaró "muy contento de estar en primera línea".



"Sabemos que uno de nuestros puntos débiles es el tiempo a una vuelta, pero hemos podido gestionar todo de buena manera, porque mañana será una carrera larga y tendremos que ser capaces de gestionar la moto, los baches y las condiciones físicas pues hará más calor, pero cuando hace más calor me siento mejor", aseguró el piloto de Repsol Honda.



Márquez se mostró esperanzado en "hacer una salida aceptable y ver qué tal se comportan los neumáticos en las primeras vueltas y cómo es la segunda parte de la carrera".



El piloto de Repsol Honda dijo tener un buen ritmo de carreras¡ pero "hay algunos pilotos que lo tienen más fuerte, como por ejemplo Jack -Miller-, que ha acabado por detrás de mí, décimo, pero puede llegar y ganar la carrera, porque va muy bien de ritmo; veremos, tendremos que manejar de la mejor manera posible la carrera, aunque por suerte para mí los puntos de frenada están en la izquierda y creo que lo podré gestionar bien", aclaró.



Los numerosos baches del circuito fueron criticados por todos los pilotos y, de hecho, en la reunión de la Comisión de Seguridad pilotos y organización del campeonato, llegaron al acuerdo de que si no se asfaltaba desde la curva dos a la diez el año 2022 no se vendría a Austin.



"Los baches están ahí, como bien dice Pecco, y será difícil ser constante durante toda la carrera, pero me siento bien y creo que podremos manejar la situación y gestionar un buen ritmo; es cierto que si mantengo un buen ritmo gestionaré bien el vuelta a vuelta", explicó Marc Márquez sobre su situación, para recalcar que sufre más "en la clasificación oficial porque cuando estás haciendo la vuelta rápida no sabes exactamente cuál es la reacción de la moto, pero con los neumáticos usados tengo muy buenas sensaciones".



A vueltas con los neumáticos, Marc Márquez recordó que sus rivales "lo han explicado de la manera correcta, y es verdad que como mencionaba Fabio, en la primera vuelta, el primer sector, es lo complicado, después ya es un circuito normal, los baches están ahí, si vas más lento menos riesgos y si pasas más rápido pues más riesgos, obviamente".



"Con depósito lleno estos factores complicarán las primeras vueltas, nos afectarán mucho, y habrá que tener cuidado", reconoció el piloto del equipo Repsol Honda.



"Es cierto que siempre trato de hacer mi trabajo y encontrar lo mejor, a veces para encontrarlo necesito un rebufo o necesito ajustar el estilo de pilotaje a uno u otro, pero en este circuito me siento bien, cuando empujo me salen las cosas y me siento bien porque sólo sufro en tres curvas y en el resto del circuito puedo pilotar a mi manera y eso es algo positivo", señaló Márquez sobre el hecho de no haber necesitado seguir la rueda de ningún rival.



"En Misano, por ejemplo, es todo lo contrario, sufro en todo el circuito y sólo logro pilotar bien en tres curvas y en el resto voy con el 'gancho', pero aquí es un circuito con muchas curvas a izquierda y es mi punto fuerte, pero también es verdad que ahora se notan más la diferencias debido a mi lesión", destacó Márquez.